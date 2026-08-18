Blue Origin buduje drugie stanowisko dla rakiety New Glenn po eksplozji

W skrócie Blue Origin rozpoczyna budowę drugiego stanowiska startowego LC-36B na przylądku Canaveral, które obsłuży nową, potężniejszą wersję rakiety New Glenn oznaczoną jako 9x4.

Firma Jeffa Bezosa planuje zakończyć odbudowę zniszczonego stanowiska LC-36A pod koniec 2026 r., co pozwoli na wznowienie lotów dotychczasowej konfiguracji rakiety 7x2.

Nowa wersja rakiety New Glenn 9x4 dzięki większej liczbie silników ma wynosić ponad 70 ton ładunku na orbitę, przewyższając możliwości rakiety Falcon Heavy od SpaceX.

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Pod koniec maja Blue Origin zaliczyło wielką porażkę. W trakcie testów rakiety New Glenn doszło do potężnej eksplozji, co doprowadziło do kompletnego zniszczenia platformy startowej na przylądku Canaveral. Kilka tygodni później ruszono z odbudową, a teraz dowiadujemy się, że powstanie drugie stanowisko.

Blue Origin buduje drugie stanowisko dla rakiety New Glenn

Firma Jeffa Bezosa doszła do wniosku, że nie tylko odbuduje zniszczoną platformę, ale postawi drugie stanowisko w 36. Kompleksie Startowym Stacji Sił Kosmicznych na Florydzie.

Stanowisko LC-36A, które jest odbudowywane po eksplozji New Glenn, powstaje z myślą o dotychczasowej wersji rakiety w konfiguracji 7x2. Blue Origin wierzy, że prace uda się doprowadzić do końca 2026 r. Następnie będzie można wznowić loty konstrukcji.

Drugie stanowisko LC-36B zostanie przystosowane pod kątem mocniejszej wersji rakiety New Glenn 9x4, która dostanie po dwa silniki więcej w pierwszym oraz drugim stopniu. Jej możliwości wynoszenia ładunków w kosmos będą jeszcze większe.

Przy okazji firma planuje również budowę infrastruktury operacyjnej dla kompleksu na pobliskim lądzie, która obejmie Obiekt Integracji Pionowej (VIF) dla rakiety New Glenn 9x4 oraz Obiekt Przetwarzania Ładunku (PPF).

Rakieta New Glenn 9x4 będzie potężna

Możliwości rakiety New Glenn w konfiguracji 7x2 w zakresie wynoszenia ładunków na niską orbitę okołoziemską kończą się na 45 tonach. W wersji 9x4 znajdzie się dziewięć silników BE-4 w boosterze oraz cztery silniki BE-3U w drugim stopniu. Dzięki temu rakieta będzie w stanie wynosić w kosmos ładunki o masie przekraczającej 70 ton. To więcej niż Falcon Heavy firmy SpaceX.

Ponadto Blue Origin w rakiecie New Glenn 9x4 przeprojektowało osłony ładunku, co pozwoliło zwiększyć gabaryty ładowni. Konstrukcja ma odegrać dużą rolę w misjach, których celem będzie m.in. Księżyc. Spółka do niedawna chciała wysłać na Srebrny Glob swój lądownik księżycowy Blue Moon i miało to nastąpić jeszcze w tym roku. Majowa eksplozja pokrzyżowała te plany.



