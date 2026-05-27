Blue Origin planuje mocno walczyć ze SpaceX, które zdominowało prywatny sektor lotów kosmicznych. Firma Jeffa Bezosa planuje osiągnąć cele m.in. za sprawą nowej rakiety New Glenn, która to jednak została niedawno uziemiona. Wygląda jednak na to, że wkrótce potężna konstrukcja ponownie poleci w kosmos.

FAA zezwala Blue Origin na kolejny start rakiety New Glenn

Rakieta New Glenn została uziemiona po trzeciej misji (NG-3), która odbyła się kilka tygodni temu. W jej ramach nie udało się dostarczyć ładunku na odpowiednią orbitę i FAA zdecydowało się uziemić konstrukcję do czasu zidentyfikowania problemu i podjęcia działań mających na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa otrzymała od Blue Origin dokumentację, w której wskazano na przyczynę fiaska misji. Firma Bezosa ustaliła, że jeden z silników BE-3U nie wytworzył wystarczającego ciągu, aby osiągnąć docelową orbitę przez górny stopień. Dlaczego tak się stało? Wskazano na "wyciek kriogeniczny, który zamroził przewód hydrauliczny i doprowadził do anomalii ciągu podczas spalania silnika drugiego stopnia".

Firma podjęła kilka działań naprawczych, które pozwolą jej uniknąć takiej sytuacji. Dlatego FAA zdecydowało się na udzielenie zgody na kolejny start New Glenn.

Blue Origin przygotowuje się do misji NG-4

Kolejną misją z użyciem rakiety New Glenn będzie misja o nazwie NG-4. Firma prowadzi już prace, których celem jest przygotowanie się do lotu.

Przygotowania do NG-4 trwają - aktualizacje wkrótce

Możemy się domyślać, że w drugim stopniu rakiety wprowadzono odpowiednie poprawki techniczne, które zapobiegną anomaliom w trakcie kolejnego startu. Szczegóły misji NG-4 nie są na razie znane. Blue Origin powinno przekazać je wkrótce.

New Glenn to potężna rakieta, nad którą prace trwały latami. Dotychczas poleciała w kosmos tylko trzy razy i już przy okazji drugiej misji udało się odzyskać pierwszy stopień, co było wielkim sukcesem. Cała konstrukcja jest ogromna, bo jej łączna wysokość to 98 metrów. Zdolności z zakresu wynoszenia ładunków na niską orbitą okołoziemską określa się na około 45 ton.





Triumfalny powrót na Ziemię i… Co dalej z załogą i misją Artemis? © 2026 Associated Press