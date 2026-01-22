SpaceX od lat buduje konstelacją Starlinków i ma już na orbicie około 10 tys. satelitów. Wkrótce Elon Musk będzie miał konkurencję. Jest nią TeraWave Blue Origin, które wcześniej znaliśmy pod nazwą Project Kuiper.

Blue Origin ogłasza internet satelitarny TeraWave

Blue Origin ogłosiło w środę ostateczną nazwę własnej konstelacji satelitów, które mają dostarczać internet w ujęciu globalnym. Project Kuiper stał się TeraWave. Nazwa jest nieprzypadkowa. Firma Jeffa Bezosa chwali się, że jej sieć będzie w stanie dostarczać symetryczne prędkości transmisji danych do 6 Tb/s w dowolnym miejscu na Ziemi.

To znacznie większa prędkość w porównaniu do Starlinka. Trzecia generacja satelitów SpaceX będzie w stanie realizować połączenia do 1 Tb/s. Warto jednak mieć na uwadze, że TeraWave z użyciem satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO), których będzie więcej, zaoferuje prędkość do 144 Gb/s. Terabitowe wartości będą zarezerwowane wyłącznie dla łączy optycznych z satelitami na średniej orbicie okołoziemskiej (MEO).

Cała konstelacja TeraWave ma składać się z 5280 satelitów na LEO oraz 128 umieszczonych na MEO. Sieć ma obsługiwać "dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw, centrów danych i użytkowników rządowych, którzy wymagają niezawodnej łączności dla krytycznych operacji".

Kiedy pierwsze satelity TeraWave zaczną rywalizować ze Starlink?

Z informacji przekazanych przez Blue Origin wynika, że pierwsze satelity TeraWave zaczną trafiać na niską orbitę okołoziemską w czwartym kwartale 2027 r. Oczywiście umieszczenie całej konstelacji trochę potrwa.

Warto dodać, że SpaceX niedawno otrzymało zgodę na umieszczenie kolejnych 7,5 tys. satelitów drugiej generacji. Starlink będzie więc coraz bardziej złożony. Przy okazji w trakcie 2026 r. będzie obniżana wysokość dotychczasowych statków i dotyczy to około 4,4 tys. jednostek. Decyzja zapadła niedługo po tym, jak jeden z satelitów uległ uszkodzeniu i następnie spali się w atmosferze.

