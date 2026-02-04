Blue Origin wstrzymuje kosmiczną turystykę. Firma ma inny priorytet
Blue Origin zmienia priorytety. Firma należąca do Jeffa Bezosa przekazała, że tymczasowe rezygnuje z kosmicznej turystyki i chce skupić się na innych działaniach. Celem Blue Origin jest dotarcie na Księżyc przed konkurencją ze SpaceX. Firma wierzy, że stworzy lądownik księżycowy i ten być może zabierze astronautów na Srebrny Glob.
Blue Origin to jeden z konkurentów SpaceX, którego kojarzymy głównie z kosmiczną turystyką. Firma ma już za sobą kilkanaście udanych lotów w kosmos z ludźmi, ale na tym planuje na razie poprzestać. Ta działalność zostaje wstrzymana i przedsiębiorstwo Jeffa Bezosa chce skupić się teraz na czymś innym.
Celem Blue Origin lądownik księżycowy i misja na Srebrny Glob
Blue Origin poinformowało w oficjalnym oświadczeniu, że wstrzymuje realizację lotów z kosmicznymi turystami na co najmniej dwa lata. Czas ten zostanie spożytkowany na osiągnięcie ważnych celów dla firmy i tutaj priorytetem jest Księżyc.
Blue Origin już wcześniej podpisało kontrakt z NASA, który zakłada wykorzystanie lądownika Blue Moon w jednej z przyszłych misji załogowych na Księżyc. Tą jest Artemis 5, której wstępny lot planowany jest na 2029 r. Firma Bezosa ma jednak większe ambicje, które ujawniono kilka tygodni temu.
Bezos i spółka wierzą, że polecą na Księżyc jeszcze przed SpaceX. Dowodem na to ma być pierwsza misja bezzałogowa lądownika księżycowego, która ma odbyć się jeszcze w tym roku. Jeśli uda się ją zrealizować z sukcesem, to Blue Origin z pewnością zyska w oczach NASA.
NASA w roli pierwszego lądownika na Księżyc dla kampanii Artemis wybrała Starshipa, ale ten ciągle nie jest gotowy i raczej nie wydaje się, aby SpaceX wyrobiło się do 2027 r. Blue Origin wierzy, że amerykańska agencja zmieni zdanie i powierzy realizację misji Artemis 3 właśnie jej.
Kosmiczna turystyka nie znika z portfolio Blue Origin zupełnie
Blue Origin przez ostatnie lata zrealizowało kilkanaście misji z kosmicznymi turystami z użyciem rakiety New Shepard oraz specjalnej kapsuły załogowej. Dotychczas w ramach usługi lot odbyło ponad 90 osób, z których sześć wzięło udział dwukrotnie.
Obecny plan firmy obejmuje wstrzymanie tej działalności na dwa lata. Można więc zakładać, że z czasem Blue Origin powróci do świadczenia tych usług i kto wie, a może ich zakres ulegnie rozszerzeniu? Na razie jednak celem będzie Księżyc i należy oczekiwać skupiania się na realizacji tego zadania.