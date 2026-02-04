Blue Origin to jeden z konkurentów SpaceX, którego kojarzymy głównie z kosmiczną turystyką. Firma ma już za sobą kilkanaście udanych lotów w kosmos z ludźmi, ale na tym planuje na razie poprzestać. Ta działalność zostaje wstrzymana i przedsiębiorstwo Jeffa Bezosa chce skupić się teraz na czymś innym.

Celem Blue Origin lądownik księżycowy i misja na Srebrny Glob

Blue Origin poinformowało w oficjalnym oświadczeniu, że wstrzymuje realizację lotów z kosmicznymi turystami na co najmniej dwa lata. Czas ten zostanie spożytkowany na osiągnięcie ważnych celów dla firmy i tutaj priorytetem jest Księżyc.

Blue Origin już wcześniej podpisało kontrakt z NASA, który zakłada wykorzystanie lądownika Blue Moon w jednej z przyszłych misji załogowych na Księżyc. Tą jest Artemis 5, której wstępny lot planowany jest na 2029 r. Firma Bezosa ma jednak większe ambicje, które ujawniono kilka tygodni temu.

Wizja artystyczna lądownika księżycowego Blue Moon firmy Blue Origin. Blue Origin materiały prasowe

Bezos i spółka wierzą, że polecą na Księżyc jeszcze przed SpaceX. Dowodem na to ma być pierwsza misja bezzałogowa lądownika księżycowego, która ma odbyć się jeszcze w tym roku. Jeśli uda się ją zrealizować z sukcesem, to Blue Origin z pewnością zyska w oczach NASA.

NASA w roli pierwszego lądownika na Księżyc dla kampanii Artemis wybrała Starshipa, ale ten ciągle nie jest gotowy i raczej nie wydaje się, aby SpaceX wyrobiło się do 2027 r. Blue Origin wierzy, że amerykańska agencja zmieni zdanie i powierzy realizację misji Artemis 3 właśnie jej.

Kosmiczna turystyka nie znika z portfolio Blue Origin zupełnie

Blue Origin przez ostatnie lata zrealizowało kilkanaście misji z kosmicznymi turystami z użyciem rakiety New Shepard oraz specjalnej kapsuły załogowej. Dotychczas w ramach usługi lot odbyło ponad 90 osób, z których sześć wzięło udział dwukrotnie.

Obecny plan firmy obejmuje wstrzymanie tej działalności na dwa lata. Można więc zakładać, że z czasem Blue Origin powróci do świadczenia tych usług i kto wie, a może ich zakres ulegnie rozszerzeniu? Na razie jednak celem będzie Księżyc i należy oczekiwać skupiania się na realizacji tego zadania.

