W skrócie Na lotnisku Carrasco pod Montevideo doszło do zapadnięcia się nawierzchni pod ciężarem samolotu Boeing 747, co wymagało interwencji technicznej.

Służby techniczne musiały wydobyć maszynę z zapadniętej płyty lotniczej oraz skierować ją do inspekcji pod kątem uszkodzeń.

Po zdarzeniu zdecydowano o dokładnej kontroli infrastruktury lotniska Carrasco, aby zweryfikować wykonanie pasów i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

Często słyszymy o różnych zdarzeniach z udziałem samolotów, gdzie najczęściej są to przypadki związane z samymi maszynami. Tymczasem zdarzenie z płytą na lotnisku Carrasco w pobliżu Montevideo pokazuje, że winowajcą może być nieodpowiednia infrastruktura.

Płyta lotniska Carassco zapadła się i w dziurę wpadł Boeing 747

Do nietypowego zdarzenia doszło w trakcie lądowania samolotu Boeing 747 na lotnisku Carrasco we wschodniej części stolicy Urugwaju. Płyta lotnicza uległa załamaniu i to sprawiło, że maszyna należąca do linii transportowej Sky Lease Cargo zapadła się i trzeba było podjąć działania w celu jej wyciągnięcia.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się służby techniczne z łopatami i kilofami, które próbowały "wydobyć" samolot z zapadniętej płyty lotniczej. Maszyna wpadła w dziurę jednym z kół podczas kołowania.

Na szczęście szybka i sprawna interwencja pozwoliła na uwolnienie Boeinga 747 z zapadniętej płyty lotniczej. Następnie samolot odholowano w celu przeprowadzenia inspekcji. Koła muszą zostać sprawdzone pod kątem ewentualnych uszkodzeń, które przy okazji następnego lotu mogłyby doprowadzić do problemów.

Infrastruktura lotniska Carrasco w Montevideo przejdzie gruntowną inspekcję

Nietypowa sytuacja na lotnisku Carrasco w Urugwaju sprawiła, że problemem zainteresowano się w szerszym ujęciu. Dlaczego płyta lotnicza zapadła się pod ciężarem samolotu? Najprostszą odpowiedzią wydaje się nieodpowiednio przygotowana infrastruktura.

Oczywiście w przyszłości mogłoby dojść do podobnych sytuacji. Dlatego podjęto decyzje o sprawdzeniu istniejącej infrastruktury. Po to, aby zapobiec takim wydarzeniom. Procesem zajmą się odpowiednie komisje, które zweryfikują standardy wykonania pasów lotniczych. Możliwe, że gdzieś próbowano zaoszczędzić na materiałach lub wykonaniu, co zakończyło się wspomnianym zapadnięciem nawierzchni.

