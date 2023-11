Antarktyda to jedyny kontynent, gdzie nie odbywają się regularne połączenia lotnicze. Mimo że znajduje się tam piętnaście pasów startowych dla samolotów. Loty są czarterowe i są realizowane w razie zapotrzebowania. Teraz dowiadujemy się, że padła propozycja wysłania na mroźny kontynent bardzo dużego samolotu, który to nigdy w historii tam nie lądował. Tą maszyną jest Boeing 787 Dreamliner.

Boeing 787 Dreamliner to wielki samolot

Boeing 787 Dreamliner to duża maszyna o rozpiętości skrzydeł ponad 60 m. Długość samolotu to prawie 57 m. Producent umieścił tu silniki Rolls Royce Trent 1000, które są cichsze oraz zużywają mniej paliwa. Maszyna ma ponad 250 miejsc dla pasażerów i znajduje się także we flocie LOT-u.

Skąd pomysł, aby tak wielki samolot wysłać na Antarktydę? Według Ishrion Aviation jest to pomysł linii lotniczych Norse Atlantic Airways. Chcą one wykorzystać maszynę do lotów czarterowych na zamarznięty kontynent. Jeśli plan zostanie zrealizowany, to będzie to pierwsze lądowanie Boeinga 787 Dreamlinera na Antarktydzie.

Celem lotu Norweski Instytut Polarny

Pierwszy lot Boeinga 787 Dreamlinera na Antarktydę zrealizowany przez Norse Atlantic Airways ma rozpocząć się w Norwegii. Celem ma być Norweski Instytut Polarny, gdzie wcześniej połączenia realizowały Smartwings, Icelandair oraz portugalski przewoźnik HiFly.

Boeing 787 Dreamliner miałby zostać wykorzystany do transportu ludzi oraz zaopatrzenia dla Stacji Badawczej Troll, która znajduje się na Ziemi Królowej Maud. Jest to obszar Antarktydy, do którego Norwegia ma roszczenia. Od 2005 r. znajdująca się tam placówka naukowa jest całoroczną i może pomieścić do 70 osób.

Samoloty lecące do tego miejsca zazwyczaj zatrzymują się na trasie w Cape Town (CPT). Dopiero potem lądują na pasie startowym z błękitnego lodu o długości 3300 m. Miejsce jest położone na wysokości 1232 m n.p.m. i 6,8 km w głąb lądu od Wybrzeża Księżniczki Marty.

Samoloty Boeinga już latały na Antarktydę

Dreamliner Norse Atlantic Airways ma być pierwszym, który wyląduje na Antarktydzie, ale samoloty Boeinga wysyłano na ten kontynent wcześniej. W styczniu tego roku Smartwings wykorzystało maszyny 737 Max do lotów czarterowych dla Aircontact. Celem usługi było dostarczenie członków Norweskiego Instytutu Polarnego.

W ramach ciekawostki warto dodać, że Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych do lotów na Antarktydę wykorzystują samoloty wojskowe C-130 oraz C-17 i przewożą one personel do stacji badawczej McMurdo. Starty odbywają się z Christchurch w Nowej Zelandii.