W skrócie Amerykańskie Siły Powietrzne we współpracy z firmą Boeing modernizują bombowce B-1B Lancer, aby umożliwić im przenoszenie nowoczesnych pocisków hipersonicznych.

Kluczowym elementem modernizacji jest węzeł podwieszeń LAM, który 17 listopada pomyślnie przeszedł krytyczny przegląd projektu i jest gotowy do etapu produkcji.

Zmodyfikowane bombowce B-1B Lancer pozostaną w służbie do momentu osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej przez nową flotę samolotów typu B-21 Raider.

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Amerykańskie bombowce B-1B Lancer to maszyny, które pamiętają jeszcze czasy zimnej wojny. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych postanowiły je zmodernizować. W tym celu nawiązano współpracę z firmą Boeing.

Boeing przekształca B-1B Lancer w samoloty do przenoszenia pocisków hipersonicznych

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nawiązały współpracę z firmą Boeing, czego efektem są prace mające na celu przekształcenie bombowców B-1B Lancer w maszyny zdolne przenosić pociski hipersoniczne.

Samoloty zostaną wyposażone w specjalny węzeł podwieszeń o nazwie LAM (Load Adaptable Modular). Rozwiązanie pozwoli podwoić udźwig bombowców i dzięki temu będą one mogły przenosić pociski hipersoniczne. Projekt w tym tygodniu wszedł w kolejną fazę.

Boeing pochwalił się, że LAM 17 listopada przeszedł krytyczny przegląd projektu (Critical Design Review). To sprawia, że rozwiązanie może wejść w kolejne etapy. Tymi są produkcja sprzętu oraz odpowiednie oprogramowanie.

Rozpoczynamy nowy rozdział w tej podróży. To moment, w którym przechodzimy od projektowania rozwiązania do przygotowań związanych z jego produkcją i testowaniem

Modułowy element montowany jest w sześciu punktach mocowania na kadłubie i warto dodać, że jest to jeszcze pozostałość po czasach zimnej wojny. Przestał on być wykorzystywany, ale dzięki modernizacji będzie mógł ponownie pełnić rolę, tym razem nową z myślą o nowoczesnych pociskach.

Bombowce z czasów zimnej wojny w służbie do osiągnięcia gotowości B-21 Raider

B-1B Lancer posiada największą przestrzeń ładunkową wewnątrz kadłuba spośród wszystkich bombowców Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, która jest w stanie pomieścić w trzech wewnętrznych komorach ponad 34 tony. Są to jednak na tyle niewielkie przestrzenie, że nie pozwalają dziś na przenoszenie nowoczesnych pocisków hipersonicznych. Ze względu na ich średnicę oraz długość.

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Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych planują pozostawić w służbie zmodyfikowane bombowce B-1B Lancer do przyszłej dekady. Ma tak być do momentu, aż flota bombowców B-21 Raider osiągnie pełną gotowość operacyjną. To jednak nie nastąpi szybciej jak w drugiej połowie lat 30. XXI wieku.