Zapewne nie raz zdarzyło wam się podróżować pociągiem bez dostępu do internetu? Takie sytuacje się zdarzają i dotyczy to także składów jeżdżących w barwach PKP Intercity. Przewoźnik zdaje sobie sprawę z tego problemu i zamierza zaradzić. Dostęp do W-Fi ma być wkrótce w każdym wagonie na trasie.

PKP Intercity udostępni Wi-Fi w każdym wagonie na trasie

Polski przewoźnik już wkrótce planuje udostępnić bezprzewodowy internet w każdym jeżdżącym wagonie. Jak sytuacja wygląda obecnie? Rąbka tajemnicy na ten temat uchyliła Joanna Sicińska, członkini zarządu PKP Intercity.

Obecnie 100 proc. EZ-ów ma dostęp do Wi-Fi, podobnie 70 proc naszych wagonów - oczywiście mówiąc o wagonach mam na myśli ilostan roboczy, a nie cały ilostan wagonów jaki mamy

Pani Joanna Sicińska dodała, że plan PKP Intercity zakłada wdrożenie Wi-Fi do każdego wagonu na trasie jeszcze w tym roku. Dotyczy to również używanych pojazdów sprowadzonych z Niemiec, które firma pozyskała od Deutsche Bahn. Są to jednostki pozbawione takiego dodatku, ale przed wyjazdem na polskie tory, co ma następować od marca, zostaną wyposażone w dostęp do internetu bezprzewodowego.

PKP Intercity testuje internet satelitarny

Joanna Sicińska zwróciła także uwagę na dostępność internetu na trasie. Członkini zarządu PKP Intercity wyjaśnia, że "są białe plamy na mapie operatorów, które nie są pokryte łączeniem i tam mogą wystąpić pewne problemy". Tutaj jednym z rozwiązań jest internet satelitarny, który od jakiegoś czasu jest testowany przez przewoźnika.

Jesteśmy już po testach Starlinka, a w tym roku będziemy chcieli testować również inne rozwiązania, europejskie, IRIS 2 lub jakieś rozwiązania hybrydowe

Gwoli przypomnienia, testy internetu satelitarnego Starlink w pociągach PKP Intercity rozpoczęły się niespełna rok. Miało to miejsce w drugiej połowie lutego 2025 r.

Oczywiście wprowadzenie takich rozwiązań wymaga czasu, ale członkini zarządu PKP Intercity przypomina, że w zeszłym roku zmodernizowano system internetu w składach Pendolino, gdzie wprowadzono wsparcie dla standardu 5G. Ponadto podobnym modernizacjom poddano Darty pochodzące z Pesy.

