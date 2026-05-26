Brak sygnału i czarny ekran. Dlaczego nagle zniknęła telewizja naziemna?

Dlaczego nagle zniknął sygnał telewizji naziemnej?

Jeśli z w telewizor nagle przestał odbierać, nie oznacza to od razu uszkodzenia sprzętu czy problemów z anteną. Brak sygnału telewizji naziemnej to często jest efekt planowanych prac technicznych przy nadajnikach.

Telewizja naziemna w Polsce opiera się na sieci nadajników DVB‑T2, które wymagają regularnych przeglądów, testów i modernizacji. W czasie takich prac emisja jest czasowo wstrzymywana, co automatycznie oznacza zniknięcie całych pakietów kanałów z eteru.

Co ważne, takie przerwy mają charakter lokalny i obejmują tylko wybrane regiony, dokładnie tam, gdzie w danym momencie serwisowane są nadajniki. Po zakończeniu prac sygnał wraca samoczynnie, bez potrzeby ponownego strojenia telewizora.

Kiedy i gdzie nie będzie telewizji?

Aktualny harmonogram pokazuje, że wyłączenia dotyczą wielu lokalizacji jednocześnie. W najbliższych dniach na 27 maja 2026 r. zaplanowano kilkugodzinne przerwy w nadawaniu w różnych częściach kraju, głównie w godzinach od 8:00 do 14:00. Problemy z odbiorem sygnału mogą pojawić się m.in. w rejonach takich jak Gniezno, Trzęsacz, Białogard, Sławoborze, Wągrowiec i Kutno.

Kolejnego dnia, 28 maja 2026 czarnego ekranu mogą spodziewać się mieszkańcy Łapszy Wyżnych, Makarak, Mielnika (ul. Popław), Grudziądza, Rusinowa, Jabłonki i Zakopanego. Sygnału nie będą miały również Katowice i Łomża. Wyłączenia w większości przypadków dotyczą godzin od 8:00 do 14:00. W przypadku niektórych lokalizacji, głównie na Śląsku, mogą przedłużyć się do godziny 17:00.

Jakie programy nadaje telewizja naziemna? To one znikną z ekranu

Kanały telewizji naziemnej nadawane są w kilku multipleksach i obejmują wiele popularnych programów. Wszystkie te multipleksy działają w systemie DVB-T2/HEVC. Obecny jest również MUX-8 nadawany w starszym systemie DVB-T.

MUX-1: stacje takie jak Eska TV, TTV, Polo TV, Antena HD, Fokus TV, Stopklatka TV, TV Trwam.

MUX-2: Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, Puls 2, TV6.

MUX-3: kanały Telewizji Polskiej (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia, TVP Kultura, TVP ABC).

MUX-4: płatna oferta telewizji mobilnej z kodowanym dostępem.

MUX-6: TVP Nauka, TVP Dokument, TVP Rozrywka, TVP Kobieta, TVP Polonia, Alfa TVP, TVP ABC 2, Belsat.

MUX-8: Nowa TV, WP, Republika, wPolsce24.

To właśnie w nadawaniu tych programów użytkownicy mogą spodziewać się przerw w nadawaniu





