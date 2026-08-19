Brak sygnału telewizji naziemnej. Czarny ekran w środku dnia

Spis treści: Prace konserwacyjne nadajników DVB-T2. Dlaczego sygnał znika w ciągu dnia? Gdzie nie będzie sygnału telewizji naziemnej? Harmonogram wyłączeń i lista regionów Brak programów po pracach serwisowych. Czy trzeba dostroić telewizor?

Prace konserwacyjne nadajników DVB-T2. Dlaczego sygnał znika w ciągu dnia?

Krótkie przerwy w odbiorze telewizji naziemnej w ciągu dnia to zazwyczaj wynik rutynowych prac technicznych. Chcąc zapewnić bezawaryjne nadawanie sygnału przez cały rok, infrastruktura wymaga cyklicznych przeglądów, konserwacji oraz modernizacji.

Prace są najczęściej prowadzone w ciągu dnia ze względu na bezpieczeństwo ekip technicznych. Światło dzienne i sprzyjające warunki atmosferyczne są niezwykle istotne. Ponadto po wymianie elementów zasilania, anten czy kabli konieczne jest przeprowadzenie testów skrajnych obciążeń, co wymaga obecności pełnego składu inżynierów i wsparcia technicznego.

Przerwy techniczne obejmują poszczególne multipleksy cyfrowe (MUX), co oznacza, że w czasie prac czasowo znika dostęp do przypisanych do nich kanałów telewizji naziemnej.

Gdzie nie będzie sygnału telewizji naziemnej? Harmonogram wyłączeń i lista regionów

Przerwy w odbiorze sygnału wynikają najczęściej z planowanych prac konserwacyjnych na obiektach nadawczych, prowadzonych przez spółkę Emitel - głównego operatora infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Tego typu prace serwisowe zazwyczaj trwają około 6 godzin. W dniach od 20 sierpnia do 1 września przeglądy i konserwacje będą prowadzone na następujących nadajnikach:

20 sierpnia 2026 będą to: RTCN Gdańsk / Chwaszczyno, RkCN Gdynia / Oksywie, TSR Choczewo / Żelazno, TON Gdańsk / Wejherowo, TON Ogrodzieniec oraz TON Cegielnia Markowicze. Prace zostaną przeprowadzone między 8:00 a 16:00.

25 sierpnia 2026 będą to: RTCN Gniezno / Chojna, RTCN Lublin / Piaski, SLR Dobromierz, RTON Świnoujście / ul. Chrobrego, RTCN Giżycko / Miłki, RTON Solina / g. Jawor, RTCN Wrocław / Ślęża, RTON Gdańsk / Jaśkowa Kopa, TSR Bardo Śląskie / wzg. Różańcowe, TSR Krościenko / g. Stajkowa, TSR Szczawnica / g. Jarmuta, TSR Tylmanowa / g. Matuszek, TSR Lubawka / g. Święta oraz Lubawka / Ulanowice, TSR Wągrowiec / ul. Mickiewicza 13a, TSR Jedlina / g. Kawiniec, TSR Głuszyca / Kościół, TSR Kraśnik / ul. Lubelska, TSR Włocławek / pl. Wolności, TON Zabrze oraz TSR w Bieszczadach (Solina / g. Plasza, Ustrzyki Dolne, Rzepedź, Kalnica, Wołkowyja, Komańcza, Zahoczewie, Polana, Olszanica, Lutowiska, Czarna, Majdan, Zatwarnica, Cisna). Prace zostaną przeprowadzone między 5:30 a 17:00.

26 sierpnia 2026 będzie to: RTON Zielona Góra / ul. Ptasia. Prace zostaną przeprowadzone między 08:00 a 14:00.

27 sierpnia 2026 będą to: RON Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21, SLR Katowice / Bytków, TSR Kamieńsk / Zwałowisko, RTON Zakopane / Gubałówka, RON Skierniewice / Bartniki, RTCN Suwałki / Krzemianucha, RkCN Gdynia / Oksywie, TSR Łapsze Wyżne / g. Grandeus, TSR Jabłonka / g. Oskwarkowa, TSR Przedbórz, TON Zduny oraz TON Jastrzębiec. Prace zostaną przeprowadzone między 8:00 a 16:00.

28 sierpnia 2026 będą to: TON Jędrzejów / Skroniów oraz TSR Cieszyn / ul. Mickiewicza. Prace zostaną przeprowadzone między 8:00 a 16:00.

31 sierpnia 2026 będą to: TSR Ostrów Mazowiecka / Podborze oraz SLR Różan. Prace zostaną przeprowadzone między 8:00 a 14:00.

1 września 2026 roku będą to: RTON Rabka / Luboń Wielki, RTCN Lublin / Boży Dar, TSR Sucha Beskidzka / g. Sumerówka, RTON Lębork / Skórowo Nowe, TON Drołtowice, TSR Poręba Wielka / wzn. Nowa Wieś oraz TON Katowice / Rybnik. Prace zostaną przeprowadzone między 8:00 a 16:00.

Dodatkowo w godzinach nocnych prace będą przeprowadzane na nadajniku RTON Wałbrzych / Chełmiec 20 sierpnia oraz TSR Bogatynia / g. Wysoka i RTCN Poznań / Śrem 27 sierpnia.

Brak programów po pracach serwisowych. Czy trzeba dostroić telewizor?

W zdecydowanej większości przypadków po zakończeniu prac serwisowych sygnał wraca automatycznie i nie ma potrzeby ponownego strojenia odbiornika. Sporadycznie po wznowieniu nadawania odbiornik może mieć problem z wyłapaniem sygnału.

Przed ewentualnym strojeniem warto upewnić się, że prace serwisowe na pewno się zakończyły. Jeśli tak się stało, to na początek zresetować dekoder lub telewizor, odłączając go od zasilania na 30 sekund. To pomoże zresetować pamięć głowicy odbiornika i zazwyczaj rozwiązuje problem. Jeśli ekran wciąż pozostaje czarny, można wejść w ustawienia i uruchomić automatyczne wyszukiwanie kanałów. W innym przypadku problem może leżeć w instalacji antenowej - np. wtyk antenowy mógł wysunąć się z gniazda.

Źródło: programtv.naziemna.info



