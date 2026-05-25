Chiny budują coraz większe okręty wojskowe. Niedawno Państwo Środka oddało do służby swój największy lotniskowiec Fujian. Spekuluje się również, że kraj planuje zbudować "superlotniskowiec". Tymczasem wkrótce Chińczycy powinni zwodować innego kolosa.

Chiny zbudowały największy na świecie okręt wsparcia marynarki wojennej

Obecne lotniskowce Chińczyków wspierane są przez mniejsze okręty. Już wcześniej spekulowano, że jeśli Państwo Środka będzie chciało zbudować swój "superlotniskowiec", to będzie też potrzebowało dla niego odpowiedniego wsparcia. Wygląda na to, że Chiny pomyślały o tym zawczasu i wkrótce zwodują takiego kolosa.

W jednym z doków u wybrzeży Chin sfotografowano potężny statek i w rzeczywistości w ostatnim czasie poczyniono na tyle duże postępy prac, że jego przeznaczenie przestaje być tajemnicą. Budowany kolos to prawdopodobnie jednostka wsparcia marynarki wojennej i prawdopodobnie największy okręt tego typu na świecie.

Specjaliści szacują, że okręt ma długość około 890 stóp (ponad 271 metrów) oraz szerokość około 121 stóp (blisko 37 metrów). To więcej w porównaniu do innych jednostek zaopatrzeniowych, które znajdują się we flocie Chińczyków.

Wyporność może wynosić między 60 a 65 tys. ton. Rekordzistą pod tym względem pozostaje amerykański okręt wsparcia klasy Sacramento o wyporności około 53 tys. ton, który Amerykanie wycofali przed laty.

Chińczycy przyspieszyli prace nad swoim okrętem wsparcia

Wiele wskazuje na to, że Chiny znacząco przyspieszyły prace nad nowym okrętem. Zdjęcia satelitarne jednostki, które przechwycono w marcu, nie ujawniały jeszcze żadnej nadbudówki. Wszystkie widoczne dziś elementy dodano w bardzo krótkim czasie i to świadczy o tym, że Państwu Środka zależy na czasie.

To oznacza, że budowa jest już na zaawansowanym etapie i jednostka może wkrótce przejść do fazy ostatecznego wyposażenia oraz przygotowań przed wypłynięciem w morze.

Pamiętajmy, że Chiny nie mają baz w wielu zakątkach świata, którymi dysponują Amerykanie. Dlatego w celu utrzymania wielkich okrętów czy lotniskowców w regionie Indo-Pacyfiku potrzebują odpowiednich okrętów wsparcia. Ten największy jest budowany w stoczni Longxue w Kantonie w południowej części kraju.





