Nowoczesne i wysokie. Rośnie coraz więcej wieżowców

W ostatnich latach obserwujemy prawdziwy boom na wysokościowce - zarówno te, które mają bić rekordy świata, jak i takie, które będą dominować lokalne panoramy miast. Najsłynniejszym gigantem w budowie jest Jeddah Tower w Arabii Saudyjskiej - wieżowiec w Dżuddzie, który ma przekroczyć wysokość 1 km. Po ukończeniu Jeddah Tower ma stać się najwyższym budynkiem na świecie. Pojawiają się także koncepcje jeszcze wyższych budowli, takie jak projekt Rise Tower, który miałby osiągać nawet 2 km wysokości.

Choć to takie rekordowe inwestycje dominują nagłówki, w wielu krajach powstają również mniej ekstremalne, ale równie interesujące projekty - także w Polsce. Budowany jest m.in. nowy wieżowiec w Warszawie, AFI Tower, który również będzie nosić miano najwyższego - jednak tylko w swoim otoczeniu, w kompleksie Towarowa22 w dzielnicy Wola. Jak wysoki będzie ten wieżowiec i czym się wyróżni?

AFI Tower będzie najwyższym budynkiem w kompleksie Towarowa22

Projekt AFI Tower to część dużego, wielofunkcyjnego kompleksu Towarowa22 na warszawskiej Woli, który ma łączyć biura, usługi i przestrzenie publiczne. Wieżowiec ten nie będzie rekordowym w okolicy, ale stanie się najwyższym budynkiem samego kompleksu Towarowa22. AFI Tower powstanie u zbiegu ulic Towarowej i Pańskiej, niedaleko Ronda Daszyńskiego. Autorem projektu wieżowca jest biuro JEMS Architekci. Po ukończeniu AFI Tower ma mierzyć 150 m wysokości i liczyć 40 pięter.

Wieżowiec AFI Tower składa się z dwóch części - wyższa, strzelista wieża zwrócona jest w kierunku Ronda Daszyńskiego, a niższa część wysuwa się w stronę wnętrza kwartału - do przestrzeni z terenem zielonym, biurami i mieszkaniami. Na dachu niższej partii budynku zaplanowano ogród o powierzchni 1200 m2. Koncepcja całego wieżowca może się kojarzyć z poukładanymi jedna na drugiej książkami - i faktycznie architekci wykorzystali stos książek, który posłużył za model budynku.

- Wieżowiec z natury rzeczy musi być efektywnym, prostokątnym prostopadłościanem. Mimo to staraliśmy się wyprowadzić z tej konieczności coś więcej - powiedział odpowiedzialny za projekt architekt Maciek Rydz, partner w pracowni JEMS.

AFI Tower w Warszawie. 150 metrów wysokości i nawiązanie do historii miejsca

"Stos książek" odnosi się też do historii miejsca - Domu Słowa Polskiego, dawnej drukarni. Dom Słowa Polskiego był największym zakładem poligraficzny w PRL. W 2022 r. wystartowała rozbiórka budynków. Fragment z wyburzenia historycznego zespołu drukarni zachowano, ma być wyeksponowany podczas realizacji inwestycji Towarowa22. Ułożone z przesunięciem tarasy AFI Tower pełnią jeszcze jedną rolę: ich wysunięte fragmenty ograniczają nagrzewanie się elewacji. Ta ma być natomiast "porowata", a narożniki rozrzeźbione, co miałoby zaradzić wiatrom opadającym po elewacji - jest to wyzwanie typowe dla wysokich budynków.

- Złożona geometria bryły powoduje, że powietrze nie opada wielką taflą, lecz rozbija się na mniejsze strugi, zapobiegając nieprzyjemnym przeciągom na poziomie ulicy - tłumaczy Rydz.

AFI Tower to kolejny etap inwestycji realizowanej przez AFI, Echo Investment i Archicom. Budowa AFI Tower już wystartowała. Jak zaznacza Echo Investment: "Gotowy wieżowiec będzie zasilany energią ze źródeł odnawialnych i dzięki sprawdzonym innowacjom zużyje zdecydowanie mniej energii niż porównywalne budynki". Planowane zakończenie prac przy wieżowcu przypada na drugą połowę 2028 r.

Źródła: Echo Investment, Nowa Warszawa, Property News.

