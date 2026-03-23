Parki rozrywki Disneyland wkrótce będą miały konkurencję. Już w przyszłym roku w Londynie zostanie otworzony Minecraft World, który powstaje z myślą o najpopularniejszej grze komputerowej świata. Kiedy to nastąpi i jakie atrakcje szykowane są dla odwiedzających?

Kiedy zostanie otworzony park rozrywki Minecraft World w Londynie?

Otwarcie Minecraft World planowane jest na przyszły rok, ale konkretnego terminu na razie nie podano. Ogłoszenie planów nastąpiło w trakcie Minecraft Live 2026 i jest to projekt powstający we współpracy z Merlin Entertainments.

Minecraft World będzie pełen atrakcji. Planujemy pierwszy w historii Minecraft rollercoaster, największy na świecie sklep z grami Minecraft, pyszne jedzenie w stylu Minecraft, możliwość spotkania z mobami i wiele więcej

Minecraft World zaoferuje odwiedzającym kolejkę górską czy specjalne place zabaw z klockami. Torfi Frans Ólafsson, dyrektor kreatywny serii gier ujawnił, że przygotowywane atrakcje mają być "wciągające, autentyczne i przyjazne".

Nowy park rozrywki znajdzie się w londyńskim Chessington World of Adventures, gdzie jest także zoo. Ośrodek znajduje się 35 minut jazdy pociągiem od dworca Waterloo.

Minecraft to najpopularniejsza gra komputerowa na świecie

Minecraft to tytuł stworzony przez Mojang Studios, które z czasem zostało wchłonięte przez Microsoft. To najpopularniejsza gra komputerowa na świecie, która sprzedała się w liczbie ponad 300 mln egzemplarzy. Do dziś tytuł przyciąga mnóstwo graczy, choć ma już na liczniku kilkanaście lat (pierwsze wydanie pochodzi z listopada 2011 r.).

Minecraft to gra komputerowa z otwartym światem, którą stworzył Szwed Markus Persson. Cieszy się niesłabnącą popularnością szczególnie wśród młodszych graczy, ale ma również oddanych miłośników wśród tych starszych.

Tytuł otrzymał liczne nagrody ze świata gier i początkowo był dostępny tylko na komputery z Windows. Z czasem powstały także wersje na inne platformy, w tym konsole do gier czy urządzenia mobilne.

