W skrócie LG odniosło się do doniesień serwisów Gamers Nexus i Level1Techs, według których telewizory tej marki miały szpiegować użytkowników w trybie czuwania.

Producent zapewnił, że telewizory nie rejestrują ani nie przesyłają ciągle rozmów, a funkcje rozpoznawania głosu wymagają aktywnej zgody użytkownika.

LG podkreśliło, że opcje takie jak rozpoznawanie treści (ACR) czy reklamy behawioralne są opcjonalne, domyślnie wyłączone i można nimi zarządzać w ustawieniach.

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LG miało ostatnio problemy. W sieci pojawiły się doniesienia, jakoby telewizory marki szpiegowały użytkowników. Do tego typu sytuacji miało dochodzić nawet w trybie czuwania. Informacje zostały udostępnione przez serwisy Gamers Nexus oraz Level1Techs i powstały we współpracy z niezależnymi badaczami bezpieczeństwa. Koreański gigant zareagował i udostępnił oświadczenie.

LG twierdzi, że jego telewizory nie szpiegują użytkowników

Koreański producent uważa, że "niektóre niedawne doniesienia medialne mogły przyczynić się do powstania błędnych przekonań na temat działania telewizorów LG Smart TV" i dodaje, że przetwarzanie mowy na tekst odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

LG uważa, że jego telewizory "nie rejestrują ani nie przesyłają w sposób ciągły rozmów użytkowników", choć duże znaczenie ma tutaj słowo "ciągły". Z informacji przekazanych przez Gamers Nexus wynika, że asystent AI mógł jeszcze prowadzić nasłuch w momencie, gdy nie powinien już tego robić.

LG postanowiło także skomentować w oświadczeniu działanie pewnych funkcji, które są opcjonalne i domyślnie wyłączone. Aktywacji dokonują użytkownicy.

"Funkcje takie jak automatyczne rozpoznawanie treści (ACR), rozpoznawanie głosu oraz reklamy oparte na zainteresowaniach są opcjonalne. Nie są one domyślnie włączone. Użytkownicy mogą zdecydować się na ich aktywację, a także zarządzać zgodą lub ją wycofać za pośrednictwem ustawień telewizora" - wyjaśnia LG w oświadczeniu.

LG chroni prywatność użytkowników

Koreański producent w dalszej części oświadczenia wyjaśnia, że ochrona prywatności użytkowników jest kluczowych fundamentem "przy projektowaniu i działaniu produktów oraz usług LG".

Serwis The Verge zwraca jednak uwagę na fakt, że LG nie odniosło się w oświadczeniu do "szerszych obaw dotyczących ilości gromadzonych danych, komu je udostępnia, potencjalnego wykorzystania jej funkcji przez inne podmioty ani wprowadzającego w błąd sposobu prezentowania opcji prywatności".