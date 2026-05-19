W skrócie 177-metrowa wieża BT Tower w Londynie, niegdyś najwyższy budynek w mieście, ma zostać przekształcona w hotel.

Zaprezentowano plany adaptacji, które obejmują m.in. zachowanie historycznego charakteru, basen na dachu Podium i przestrzenie ogólnodostępne.

Projekt jest w fazie konsultacji społecznych, a prace budowlane mają się rozpocząć w 2029 r.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Była najwyższa w mieście, straciła na znaczeniu. Plany adaptacji BT Tower

BT Tower w Londynie to wieża telekomunikacyjna, która powstała w latach 60. XX wieku i przez pewien czas była najwyższą konstrukcją w mieście, z wysokością 177 metrów (z antenami 189 m).

Po latach wieża w dzielnicy Fitzrovia straciła swoje pierwotne znaczenie, ponieważ współczesna telekomunikacja opiera się na innych rozwiązaniach. W 2003 roku BT Tower została wpisana do rejestru zabytków. Wpis nie obejmuje otaczających wieżę budynków (Podium i Howland Building).

Niedawno cały kompleks został zakupiony przez sieć MCR Hotels i ma zyskać nowe funkcje jako hotel. Właśnie pokazano szczegółowe plany.

Zabytkowa wieża i budowle towarzyszące. Pokazali projekty

Sieć MCR Hotels kupiła całość od BT Group w 2024 roku za 275 milionów funtów. Inwestor planuje zaadaptować obiekty pod kompleks hotelowy, który jednocześnie zachowa historyczny charakter wieży i ponownie otworzy obiekt dla ludzi. Projekt prowadzi londyńska pracownia architektoniczna Orms.

- Nasze plany obejmują delikatną renowację istniejących budynków, z zachowaniem oryginalnych materiałów tam, gdzie to możliwe, oraz przekształcenie terenu w sposób, który udostępni go publiczności - podają inwestorzy.

Właściciel obiektu zaprezentował plany przewidujące m.in. basen na dachu hotelu w budynku Podium, podaje Architects Journal. Oprócz pokoi hotelowych w Podium i wieży, rozważane jest także stworzenie przestrzeni eventowej oraz tarasu widokowego. Dodatkowo planuje się budowę ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej z kawiarniami, sklepami i trasami spacerowymi.

Jednak słynna obrotowa restauracja Butlins' Top of the Tower na 34. piętrze, która wykonywała jeden obrót co 23 minuty i przyciągała ogrom odwiedzających, prawdopodobnie nie wróci w dawnej formie, podaje Metro.

Rozwiń

BT Tower zyska nowe funkcje. Kompleks zamienią w hotel

Projekt jest już w fazie konsultacji społecznych.

- BT Tower, zamknięta dla zwiedzających od prawie 50 lat, zostanie przekształcona w tętniący życiem hotel, który będzie hołdem dla historycznego znaczenia tego obiektu - czytamy w komunikacie na stronie projektu, gdzie pokazano też grafiki prezentujące plany adaptacji.

Prace budowlane mają rozpocząć się około 2029 roku, a zakończenie inwestycji przewiduje się na 2033 rok. Konkretna data otwarcia hotelu nie została jednak jeszcze oficjalnie ogłoszona.

Psy-roboty z głowami Muska, Bezosa, Zuckerberga i Warhola na wystawie amerykańskiego artysty © 2026 Associated Press