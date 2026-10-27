StarGate to dron ratunkowy pozwalający dotrzeć do rannych żołnierzy, których nie można bezpiecznie ewakuować drogą lądową. Jak 25-letni Jewhen o pseudonimie "Izyum" oraz 24-letni Artem znany jako "Kołobok", którzy odnieśli poważne obrażenia kończyn w tzw. szarej strefie, czyli obszarze ok. 5 km od granicy z Rosją.

Według komunikatu CODE 9.2 ich ewakuację lądową uniemożliwiały trudny teren, przeszkody wodne i zagrożenie ze strony rosyjskich dronów FPV. Transport powietrzny był jedyną dostępną drogą ratunku, choć zadanie i tak było ekstremalnie trudne i wymagało współpracy kilku jednostek, zaangażowania dodatkowego sprzętu i zapewnienia osłony ogniowej.

Rosjanie próbowali zagłuszyć nawigację

Ukraińcy wykorzystali w tym celu między innymi ciężkie drony uderzeniowe "Wampir", które atakowały pozycje przeciwnika. Szczególnym wyzwaniem okazały się też działania rosyjskich systemów walki elektronicznej, bo według ukraińskiej jednostki Rosjanie próbowali całkowicie zakłócić sygnały nawigacji satelitarnej.

Dzięki umiejętnościom operatorów i pokładowemu systemowi nawigacji wykorzystującemu sztuczną inteligencję StarGate zdołał jednak kontynuować lot. W jednej z tych misji dron przeleciał niemal 30 km do miejsca, w którym przebywał ranny, a następnie pokonał podobny dystans w drodze powrotnej, tym razem transportując żołnierza.

CODE 9.2 poinformował, że obie operacje zakończyły się powodzeniem. W przygotowaniach i realizacji uczestniczył również zespół firmy SkyFall, która opracowała i produkuje platformę StarGate.

StarGate ma bezpiecznie transportować rannych

StarGate to ukraińska platforma bezzałogowa zaprojektowana specjalnie do ewakuacji rannych z pola walki. Powstała na potrzeby sytuacji, w których transport lądowy nie może dotrzeć do poszkodowanych lub jego użycie jest zbyt ryzykowne dla żołnierzy.

Według danych opublikowanych przez portal Militarnyi dron może przenosić ładunek o masie do 150 kg i osiągać prędkość do 105 km/h. Moduł ewakuacyjny oparto na certyfikowanych noszach medycznych. Producent wskazuje również na zastosowanie systemów nawigacji i łączności zaprojektowanych tak, by umożliwiały kontynuowanie misji w przypadku zakłócenia sygnału GPS lub utraty połączenia.

Dowódca pułku CODE 9.2 Ołeksandr Nastenko, posługujący się pseudonimem "Flint", zapowiedział, że jednostka chce wykorzystać doświadczenia z ostatnich operacji do szkolenia kolejnych załóg i uczynienia ewakuacji powietrznych regularnym elementem działania.

W przyszłości planujemy zmiany w strukturze organizacyjnej naszego pułku i utworzenie w ramach kompanii medycznej odrębnej jednostki lotnictwa medycznego. Będzie się ona specjalizować bezpośrednio w ewakuacji rannych z pola walki drogą powietrzną



