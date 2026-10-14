Były urzędnik Pentagonu mówi o obcej inteligencji. "Nie jesteśmy sami"

W skrócie Jay Stratton, były urzędnik wywiadu obronnego USA, twierdzi, że ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie.

Według Strattona rząd USA oraz firmy z branży obronnej dysponują obiektami pochodzenia nieludzkiego, nad którymi prowadzą prace inżynierii wstecznej.

Były urzędnik Pentagonu opisał swoje doświadczenia związane z badaniami nad UAP w książce pod tytułem "Out of the Shadows", która miała premierę 13 października.

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Były urzędnik amerykańskiego wywiadu obronnego Jay Stratton stwierdził w telewizji Fox News, że ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie. Przekonywał też, że rząd USA i firmy z sektora obronnego mają obiekty pochodzenia nieludzkiego i próbują odtworzyć ich technologię. To mocne deklaracje.

Ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie

Jay Stratton to amerykański inżynier aerokosmiczny oraz weteran służb państwowych z ponad trzydziestoletnim stażem wojskowym i wywiadowczym. W trakcie swojej kariery zajmował się oceną najnowocześniejszych technologii lotniczych w Agencji Wywiadu Obronnego. Z biegiem lat stał się kluczową postacią łączącą kolejne rządowe inicjatywy badawcze, stając w 2020 roku na czele pierwszego oficjalnego zespołu Pentagonu do spraw UAP, czyli niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych.

- Nie, nie jesteśmy. Ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie. Nie znamy też intencji nieludzkiej inteligentnej formy życia, która tu przebywa. To bardzo niepokojące - odpowiedział Stratton, zapytany w wywiadzie, czy jesteśmy sami we wszechświecie

Nie, nie jesteśmy. Ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie.

Twierdzi, że widział obiekty i istoty pochodzenia nieludzkiego. Według jego relacji rząd oraz firmy z branży obronnej mają takie obiekty i prowadzą prace nad poznaniem ich technologii.

USA posiadają statki obcych

- Zarówno społeczność wykonawców z branży obronnej, jak i rząd posiadają statki pochodzenia nieludzkiego. Trwa ciągły program mający na celu przechwycenie i wykorzystanie tej technologii poprzez inżynierię wsteczną. W rzeczywistości bierzemy udział w tajnym wyścigu zbrojeń, aby tego dokonać - opisał Stratton.

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Inżynieria wsteczna polega na badaniu gotowego urządzenia, by ustalić, jak działa i jak zostało zbudowane. Stratton uważa, że osoby od dziesięcioleci kontrolujące dostęp do informacji o UAP obawiają się reakcji społeczeństwa. Jego zdaniem władze mogłyby ujawnić przynajmniej część materiałów i przekazać opinii publicznej, że nie jesteśmy sami.

Swoje doświadczenia opisał też w książce "Out of the Shadows", która miała premierę we wtorek 13 października w USA.

- W książce przerywam milczenie, by ujawnić wszystko, co prawnie mogę, na temat moich śledztw dotyczących UAP i pozaludzkiej inteligentnej formy życia, prowadzonych w imieniu rządu USA, oraz głębokiego wpływu, jaki moja praca miała na mnie i moją rodzinę. Stoimy u punktu zwrotnego w historii ludzkości i jestem dumny, że mogę odegrać rolę w otwieraniu oczu opinii publicznej na prawdę oraz w doprowadzaniu do tak długo oczekiwanego ujawnienia - pisał jeszcze w czerwcu na platformie X.

Źródła: Fox News, People



