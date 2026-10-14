Były urzędnik Pentagonu mówi o obcej inteligencji. "Nie jesteśmy sami"

Karol Kubak

Karol Kubak

Jay Stratton przez ponad 30 lat pracował dla amerykańskich służb państwowych. Teraz były urzędnik wywiadu obronnego USA twierdzi, że ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie. Mówi też o obiektach pochodzenia nieludzkiego, które mają znajdować się w rękach rządu i firm z branży obronnej.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Po lewej obraz z kamery termowizyjnej z niezidentyfikowanym obiektem, po prawej Jay Stratton na tle ekranu.
Jay Stratton o UFO. Były urzędnik Pentagonu zabrał głosFox NewsYouTube

W skrócie

  • Jay Stratton, były urzędnik wywiadu obronnego USA, twierdzi, że ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie.
  • Według Strattona rząd USA oraz firmy z branży obronnej dysponują obiektami pochodzenia nieludzkiego, nad którymi prowadzą prace inżynierii wstecznej.
  • Były urzędnik Pentagonu opisał swoje doświadczenia związane z badaniami nad UAP w książce pod tytułem "Out of the Shadows", która miała premierę 13 października.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Były urzędnik amerykańskiego wywiadu obronnego Jay Stratton stwierdził w telewizji Fox News, że ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie. Przekonywał też, że rząd USA i firmy z sektora obronnego mają obiekty pochodzenia nieludzkiego i próbują odtworzyć ich technologię. To mocne deklaracje.

Ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie

Jay Stratton to amerykański inżynier aerokosmiczny oraz weteran służb państwowych z ponad trzydziestoletnim stażem wojskowym i wywiadowczym. W trakcie swojej kariery zajmował się oceną najnowocześniejszych technologii lotniczych w Agencji Wywiadu Obronnego. Z biegiem lat stał się kluczową postacią łączącą kolejne rządowe inicjatywy badawcze, stając w 2020 roku na czele pierwszego oficjalnego zespołu Pentagonu do spraw UAP, czyli niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych.

Może cię zainteresować:

Pentagon wie o UFO więcej, niż oficjalnie przyznaje? Taki obraz wyłania się z kolejnego przesłuchania w amerykańskim kongresie
Nauka

Eksperci: Nie jesteśmy sami. Rząd USA ukrywa wiedzę o UFO

Daniel Górecki
Daniel Górecki

- Nie, nie jesteśmy. Ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie. Nie znamy też intencji nieludzkiej inteligentnej formy życia, która tu przebywa. To bardzo niepokojące - odpowiedział Stratton, zapytany w wywiadzie, czy jesteśmy sami we wszechświecie

Nie, nie jesteśmy. Ludzkość nie jest jedyną inteligentną formą życia we wszechświecie.
Ujawnia Jay Stratton

Twierdzi, że widział obiekty i istoty pochodzenia nieludzkiego. Według jego relacji rząd oraz firmy z branży obronnej mają takie obiekty i prowadzą prace nad poznaniem ich technologii.

USA posiadają statki obcych

- Zarówno społeczność wykonawców z branży obronnej, jak i rząd posiadają statki pochodzenia nieludzkiego. Trwa ciągły program mający na celu przechwycenie i wykorzystanie tej technologii poprzez inżynierię wsteczną. W rzeczywistości bierzemy udział w tajnym wyścigu zbrojeń, aby tego dokonać - opisał Stratton.

Inżynieria wsteczna polega na badaniu gotowego urządzenia, by ustalić, jak działa i jak zostało zbudowane. Stratton uważa, że osoby od dziesięcioleci kontrolujące dostęp do informacji o UAP obawiają się reakcji społeczeństwa. Jego zdaniem władze mogłyby ujawnić przynajmniej część materiałów i przekazać opinii publicznej, że nie jesteśmy sami.

Swoje doświadczenia opisał też w książce "Out of the Shadows", która miała premierę we wtorek 13 października w USA.

- W książce przerywam milczenie, by ujawnić wszystko, co prawnie mogę, na temat moich śledztw dotyczących UAP i pozaludzkiej inteligentnej formy życia, prowadzonych w imieniu rządu USA, oraz głębokiego wpływu, jaki moja praca miała na mnie i moją rodzinę. Stoimy u punktu zwrotnego w historii ludzkości i jestem dumny, że mogę odegrać rolę w otwieraniu oczu opinii publicznej na prawdę oraz w doprowadzaniu do tak długo oczekiwanego ujawnienia - pisał jeszcze w czerwcu na platformie X.

Źródła: Fox News, People

Zobacz również:

Trump powołuje Siły Superinteligencji. Jay Clayton na czele nowej grupy zadaniowej ds. amerykańskiej dominacji AI
Sztuczna inteligencja

Trump powołuje Siły Superinteligencji. Specjalna grupa do spraw AI

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak


Czy można zakochać się w postaci AI? Zaciera się granica między rzeczywistością a fantazją© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze