Informacje opublikowano 26 października na portalu "War&Sanctions", prowadzonym przez ukraiński wywiad wojskowy. Według HUR mimo prób zastępowania importowanych urządzeń krajowymi odpowiednikami rosyjski przemysł zbrojeniowy wciąż pozostaje zależny od zagranicznych technologii. Chodzi między innymi o precyzyjne obrabiarki i sprzęt pomiarowy wykorzystywany do wytwarzania komponentów broni rakietowej.

Chińskie maszyny przy produkcji Iskanderów i Kindżałów

Jednym z urządzeń wskazanych przez ukraiński wywiad jest pięcioosiowe centrum obróbcze GX-650 chińskiej firmy Hyper Machine Tool. Według opublikowanych danych maszyna jest wykorzystywana w zakładach w Wotkińsku, które produkują pociski balistyczne 9M723 systemu Iskander-M oraz sekcje pocisków lotniczych Kindżał, oznaczanych jako Ch-47M2.

Umożliwia ona precyzyjną obróbkę elementów o skomplikowanych kształtach. Tego rodzaju urządzenia mają znaczenie w przemyśle zbrojeniowym, gdzie dokładność wykonania poszczególnych części może wpływać na parametry i niezawodność gotowego uzbrojenia.

Na liście znalazły się również centra tokarsko-frezarskie chińskiej marki Shtral, wykorzystywane w procesach produkcyjnych przedsiębiorstwa PEMZ Mołot. Zakład wytwarza zespoły elektroniczne do pocisków Iskander-M. Oznacza to, że zagraniczne maszyny są wykorzystywane nie tylko przy obróbce elementów mechanicznych, lecz także w łańcuchu produkcji podzespołów elektronicznych.

Niemiecki sprzęt i rosyjskie pociski hipersoniczne

Ukraiński wywiad wskazał także urządzenia pomiarowe niemieckiego producenta Rohde & Schwarz, zainstalowane w rosyjskim biurze konstrukcyjnym UPKB Detal. Według HUR przedsiębiorstwo produkuje wysokościomierze do pocisków hipersonicznych 3M22 Cyrkon. Wysokościomierze są istotnym elementem systemów, które muszą kontrolować parametry lotu. Ich produkcja wymaga specjalistycznego sprzętu pomiarowego i technologii elektronicznych.

HUR zwraca przy tym uwagę, że kraj pochodzenia gotowej maszyny nie musi oznaczać, iż wszystkie jej podzespoły również wyprodukowano w tym samym państwie. Chińskie obrabiarki mogą zawierać komponenty z Europy, Japonii i Tajwanu. Chodzi między innymi o systemy sterowania numerycznego CNC, serwonapędy, precyzyjne wrzeciona, łożyska, układy pomiarowe i prowadnice liniowe.

Ukraina chce zaostrzenia kontroli eksportu

Według ukraińskiego wywiadu ujawnione informacje pokazują, że same sankcje nie wystarczą, jeśli nie towarzyszy im skuteczna kontrola końcowych odbiorców i rzeczywistego miejsca wykorzystania sprzedawanych urządzeń. HUR postuluje między innymi kontrole instalacji sprzętu pod deklarowanymi adresami, dokładniejsze sprawdzanie dystrybutorów i pośredników oraz śledzenie przypadków reeksportu do Rosji.

Kontrole miałyby obejmować nie tylko same maszyny, ale również części zamienne, materiały eksploatacyjne, oprogramowanie, aktualizacje i serwis. Ukraińska instytucja proponuje również ograniczenie dostaw systemów CNC, narzędzi i innych komponentów do chińskich producentów, których urządzenia trafiają do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego.