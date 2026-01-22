Serce każdego telefonu. Co to są metale ziem rzadkich?

Metale ziem rzadkich to grupa 17 pierwiastków chemicznych, do których zalicza się m.in. neodym, lantan, cer, europ, lit czy itr. Choć wbrew nazwie nie są ekstremalnie rzadkie w skorupie ziemskiej, problemem z nimi leży gdzie indziej. Niemal nigdy nie występują w czystej postaci i bardzo trudno je wydobyć oraz oddzielić od innych minerałów. Proces ich pozyskiwania jest kosztowny, energochłonny i obciąża środowisko.

To jednak cena, którą ludzkość płaci za technologiczny postęp. Metale ziem rzadkich są kluczowe dla produkcji magnesów stosowanych w głośnikach i silnikach elektrycznych, ekranów smartfonów, baterii, laserów, światłowodów oraz systemów radarowych. Bez neodymu nie byłoby wydajnych turbin wiatrowych, a bez europu nowoczesnych ekranów LED. Niemal każde urządzenie elektroniczne, które masz w domu, zawiera metale ziem rzadkich. Aż osiem pierwiastków cenniejszych niż złoto nosisz codziennie w kieszeni, wraz ze smartfonem.

Gdzie na świecie są złoża metali ziem rzadkich?

Choć złoża metali ziem rzadkich występują na wielu kontynentach, rynek ich wydobycia i przetwarzania jest skrajnie skoncentrowany. Od lat bezapelacyjnym liderem są Chiny, które odpowiadają nie tylko za większość globalnej produkcji, lecz także za znaczną część rafinacji tych pierwiastków. Ta przewaga sprawia, że Pekin traktuje metale ziem rzadkich jako strategiczny surowiec, porównywalny z ropą naftową w XX wieku.

Poza Chinami istotne złoża metali ziem rzadkich znajdują się m.in. w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Rosji. Coraz głośniej mówi się również o potencjale Afryki oraz Grenlandii, gdzie zasoby są duże, ale ich eksploatacja wiąże się z ogromnymi kontrowersjami politycznymi i środowiskowymi. W ostatnich latach Unia Europejska i USA intensywnie próbują uniezależnić się od chińskich dostaw, inwestując w nowe kopalnie i technologie recyklingu. Ostatnio głośna była sprawa odkrycia 40 mln ton "białego złota", czyli litu, na granicy Nevady i Oregonu w USA.

Czy Polska ma złoża metali ziem rzadkich?

W Polsce nie ma potwierdzonych, przemysłowo opłacalnych złóż metali ziem rzadkich w klasycznym rozumieniu. Badania geologiczne wskazują jednak na ich obecność w niektórych częściach kraju, głównie w Sudetach, okolicach Szklarskiej Poręby, Markocic i Bogatyni. Znajdują się w osadach ilmenitowo‑monacytowych czy odpadach po wydobyciu innych surowców. Problemem pozostaje niskie stężenie pierwiastków oraz brak infrastruktury do ich ekonomicznego pozyskiwania.

To nie oznacza jednak, że Polska jest całkowicie poza grą. Coraz częściej mówi się o odzyskiwaniu metali ziem rzadkich z elektroodpadów, zużytej elektroniki i magnesów permanentnych. Dla krajów takich jak Polska to realna szansa, by włączyć się w europejską strategię surowcową bez konieczności otwierania kontrowersyjnych kopalń. W dobie transformacji energetycznej i cyfrowej właśnie taki "recykling przyszłości" może okazać się bardzo istotny.

