Ceny Galaxy A57 i A37 to cios dla fanów Samsunga. Tanio już było

Samsung Galaxy A57 oraz A37 debiutują w Polsce i sprawdziły się czarne scenariusze. Nowe smartfony marki podrożały i to niemało, bo w porównaniu do Galaxy A56 oraz A36 o kilkaset złotych. Co teraz i czy istnieje jakaś sensowna alternatywa?

Polskie ceny smartfonów Samsung Galaxy A57 i A37

Najpierw zobaczmy sobie ceny nowych smartfonów. Polski cennik prezentuje się następująco.

Samsung Galaxy A37 128 GB - 1869 złotych

Samsung Galaxy A37 256 GB - 2269 złotych

Samsung Galaxy A57 128 GB - 2309 złotych

Samsung Galaxy A57 256 GB - 2569 złotych

Jak nietrudno zauważyć, ceny nowych smartfonów względem poprzedników są wyższe o kilkaset złotych. Model A36 rok temu debiutował w Polsce od 1599 złotych. Natomiast za A56 trzeba było zapłacić od 1999 złotych. Jak to mówią… tanio już było.

Smartfon Samsung Galaxy A57. Samsung materiały prasowe

To już kolejna podwyżka, którą serwuje Samsung w tym roku, co wiąże się z rosnącymi kosztami produkcji, w tym przede wszystkim drożejącymi modułami pamięci. To wpływa na ostateczne ceny dla klientów. Seria S26 również była droższa na start w porównaniu do modeli S25.

Nowe smartfony trafią do sprzedaży 10 kwietnia. Do wyboru będą cztery kolory obudowy i są to biały, fioletowy, zielony, szary (A37) lub granatowy, szary, niebieski, fioletowy (A57).

Co zamiast smartfonów Samsung Galaxy A57 i A37?

Jeśli zastanawiacie się nad tym, czy istnieje jakiś lepszy wybór, to zdecydowanie warto rozejrzeć się po ofercie sklepów, bo tam można znaleźć bardzo ciekawe propozycje. Dla przykładu, w cenie Samsunga Galaxy A57 można znaleźć dziś dwuletniego flagowca marki, czyli model Galaxy S24, który dziś kosztuje około 2,5 tys. złotych.

Oczywiście istnieje też sporo ciekawych telefonów w portfolio konkurencji. Przykładowo mogą to być modele z serii Oppo Reno 15, których ceny startują od około 1,6 tys. złotych lub Redmi Note 15 Pro 5G, który można kupić za około 1,75 tys. złotych. Ciekawą opcję stanowią również telefony Nothing Phone 4a. Podstawowy model jest dostępny od 1,6 tys. złotych. Za wersję Pro, która z powodzeniem może konkurować z Galaxy A57, trzeba zapłacić od 2099 złotych. Wybór jest więc całkiem spory.

Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach? © 2026 Associated Press