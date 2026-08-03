Ceny iPhone'ów 18 Pro poszybują w górę. Nowa Siri AI będzie płatna?

W skrócie Nadchodzące smartfony iPhone 18 Pro i Pro Max mogą zdrożeć o 250-300 dolarów ze względu na wyższe koszty produkcji procesora A20 Pro oraz modułów pamięci.

Analityk Jeff Pu prognozuje, że ceny podstawowych wersji iPhone 18 Pro mogą wzrosnąć do 1399 dolarów, a modelu Pro Max do 1499 dolarów.

Apple rozważa wprowadzenie płatnego dostępu dla pełnego wykorzystania nowej Siri AI, być może w ramach subskrypcji iCloud+, wzorując się na modelu biznesowym ChatGPT.

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Smartfony drożeją i obserwujemy to już od miesięcy. Apple kilka tygodni temu potwierdziło, że wkrótce to samo czeka jego telefony. Firma nie jest w stanie już więcej brać na siebie rosnących kosztów produkcji. Ile zapłacimy za modele iPhone 18 Pro?

Ceny smartfonów iPhone 18 Pro mogą być wyższe nawet o 300 dolarów

Modele iPhone 17 Pro i Max zadebiutowały rok temu w cenach zaczynających się od - odpowiednio - 1099 i 1199 dolarów. Pozostałe niezmienione do dziś, mimo podwyżek, którymi Apple kilka tygodni temu objęło inne urządzenia. Ile zapłacimy za nowe telefony?

Apple na razie nie ogłosiło cen smartfonów iPhone 18 Pro i Max. Wiadomo tylko, że będą droższe. Rąbka tajemnicy uchyla nam jednak analiza, którą przeprowadził analityk Jeff Pu. Specjalista uważa, że firma nie tylko będzie musiała na etapie produkcji zapłacić więcej za moduły pamięci. Dotyczy to również nowego procesora A20 Pro, który znajdzie się pod obudową telefonów.

Znacznie wyższe koszty produkcji w połączeniu z marżą producenta mają przełożyć się na podwyżki cen nawet na poziomie 250-300 dolarów! To naprawdę dużo. W najgorszym scenariuszu cennik smartfonów iPhone 18 Pro może prezentować się następująco.

iPhone 18 Pro - od 1399 dolarów

iPhone 18 Pro Max - od 1499 dolarów

Jak to przełoży się na ceny w Polsce? Zazwyczaj 100 dolarów u Apple przekłada się na około 500 złotych. Tak więc za nowe iPhone'y być może zapłacimy nawet więcej o około 1500 złotych.

Apple rozważa płatny plan dla nowej Siri AI

Wyższe ceny iPhone'ów to nie wszystko. Być może trzeba będzie zapłacić także za większe możliwości nowej Siri AI, która jest częścią systemu iOS 27. Ten obecnie znajduje się na etapie beta testów.

Dodatkowe opłaty mogą zostać wprowadzone w trakcie intensywnego korzystania z nowej Siri AI. Może to być możliwe poprzez zwiększenie mocy i liczby zapytań w ramach istniejących subskrypcji iCloud+. W podobnym modelu dostępne są ChatGPT czy Claude. Szczegóły nie są na razie znane i ostateczne decyzje nie zapadły. Nie można jednak wykluczyć, że taka "nowość" może zostać ogłoszona już we wrześniu, w trakcie premiery smartfonów iPhone 18 Pro.



