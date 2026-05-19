W skrócie Platforma X wprowadza istotne ograniczenia dla użytkowników korzystających z serwisu bezpłatnie, zmniejszając dzienny limit postów i odpowiedzi.

Nowe limity to maksymalnie 50 wpisów i 200 odpowiedzi dziennie dla kont bez weryfikacji.

Zmiany spotkały się z krytyką internautów, którzy wskazują, że subskrypcja daje dostęp do dodatkowych funkcji oraz wyższych limitów.

Obecny X coraz mniej przypomina oryginalnego Twittera, który Elon Musk kupił kilka lat temu. Serwis nastawił się na zysk i dotyczy to m.in. weryfikacji kont, co swego czasu spotkało się z ogromną krytyką. Teraz dowiadujemy się, że wymyślono kolejne ograniczenia dla osób, które korzystają z platformy bez opłat.

X wprowadza poważne limity dla osób bez płatnej subskrypcji

Jeśli spędzacie w serwisie X dużo czasu na pisaniu oraz umieszczaniu postów i ponadto robicie to bez opłacania subskrypcji, to nowe zmiany z pewnością nie przypadną wam do gustu.

Elon Musk i spółka postanowili wyciągnąć rękę po pieniądze osób, które korzystają z X-a za darmo. Konta bez weryfikacji obarczone są teraz istotnymi limitami. Po pierwsze w ciągu jednego dnia można umieścić maksymalnie 50 wpisów. Po drugie wprowadzono ograniczenia dla odpowiedzi na posty innych użytkowników do 200.

Podobne limity istniały już wcześniej, ale były na tyle wysokie, że większość osób pewnie nawet nie zdawała sobie sprawy z ich istnienia. Dla przykładu dziennie można było umieszczać w platformie 2400 postów. Teraz jest to wielokrotnie mniej.

Ograniczenia w platformie X z krytyką ze strony internautów

Oczywiście do sprawy szybko odnieśli się użytkownicy, którzy z jakichś powodów nie chcą lub nie widzą sensu w płaceniu Muskowi za korzystanie z serwisu. Wspomniane 50 wpisów dziennie to nadal dużo, ale można się domyślać, że najbardziej aktywni użytkownicy limit ten mogą odczuć.

Internauci zwracają uwagę, że jest to kolejny sposób ekipy Muska na wymuszenie opłat, co najpierw wiązało się z koniecznością wykupienia subskrypcji w celu uzyskania weryfikacji konta, a dziś tylko w ten sposób można uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji (jak na przykład edycji wpisów).

Subskrypcja w platformie X dla zwykłych użytkowników dostępna jest w trzech opcjach. Plan Basic kosztuje 13,06 zł/miesiąc, a Premium 35,61 zł/miesiąc. Natomiast najdroższy Premium+ oznacza wydatek blisko 100 złotych. Dwie ostatnie subskrypcje w ramach promocji na start można uzyskać z 50-proc. zniżką przez dwa pierwsze miesiące.

