W skrócie Chińska firma LandSpace z sukcesem przeprowadziła drugi lot rakiety Zhuque-3, podczas którego udało się odzyskać pierwszy stopień konstrukcji na lądzie.

To pierwsza w historii Chin udana próba odzyskania pierwszego stopnia rakiety klasy orbitalnej przy użyciu nóg do lądowania na lądzie.

Rakieta Zhuque-3 o wysokości 66 metrów może wynosić do 21 ton ładunku i stanowi ważny krok w stronę obniżenia kosztów lotów kosmicznych dla Chin.

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LandSpace to chiński startup, który od dłuższego czasu pracuje nad rakietą kosmiczną wielokrotnego użytku. Tą konstrukcją jest Zhuque-3 i już w trakcie drugiego lotu udało się dokonać ogromnego przełomu. Booster powrócił na ląd i udało się go odzyskać.

LandSpace odzyskuje booster rakiety Zhuque-3 po zaledwie drugim starcie

Firma LandSpace wystrzeliła swoją rakietę Zhuque-3 ponownie 18 sierpnia. Próba zakończyła się ogromnym sukcesem. Był to drugi lot orbitalny, który pozwolił przy okazji odzyskać booster konstrukcji i ten po starcie wylądował na specjalnym stanowisku.

LandSpace jest pierwszą prywatną firmą z Chin, której udało się tego dokonać. Wcześniej w Państwie Środka udało się raz odzyskać booster rakiety Długi Marsz 10B, ale był to sukces państwowego giganta CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation).

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Ostatnia misja LandSpace jest pierwszą w historii Chin udaną próbą odzyskania pierwszego stopnia rakiety nośnej klasy orbitalnej przy użyciu nóg do lądowania. Ponadto po raz pierwszy dokonano tego na lądzie, bo wspomniany booster Długiego Marszu 10B lądował na wodzie.

To kluczowy test w locie dla Zhuque-3, który przechodzi z fazy demonstracji technologicznej i weryfikacji do fazy zastosowań inżynieryjnych w zakresie możliwości ponownego użycia

"Misja ta dodatkowo zweryfikowała poprawność projektu i niezawodność systemu rakiety nośnej wielokrotnego użytku Zhuque-3, potwierdziła jego zdolność do odzyskiwania w pierwszym etapie i dojrzałość inżynieryjną" - dodało LandSpace.

Rakieta Zhuque-3 firmy LandSpace to rakieta wielokrotnego użytku

Zhuque-3 to rakieta wielokrotnego użytku, która jest jednym z projektów mających Chinom zapewnić znaczące obniżenie lotów w kosmos. Konstrukcja składa się z dwóch stopni o łącznej wysokości 66 metrów. Dla porównania Falcon 9 firmy SpaceX jest wyższy i ma też większe możliwości z zakresu wynoszenia ładunków.

Rakieta Zhuque-3 jest w stanie wynosić ładunek ważący do 21 ton (18 ton w przypadku próby odzyskania boostera). W dolnym stopniu znajduje się dziewięć silników TQ-12A. w trakcie lądowania wykorzystywane są nogi podporowe i podobnie jest w przypadku Falcona 9.



