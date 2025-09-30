Ciężkie górnictwo kojarzymy z wielkimi ciężarówkami, które mają silniki Diesla. Nie są to ekologiczne maszyny, ale chińskie XCMG udowadnia, że na tym rynku jest także miejsce dla pojazdów z silnikami elektrycznymi i te z powodzeniem mogą konkurować z dotychczasowymi rozwiązaniami.

Ogromne ciężarówki XCMG z napędem elektrycznym

Chińskie XCMG nawiązało współpracę z australijskim Fortescue, gigantem w branży wydobywania rudy żelaza z siedzibą w Perth. Celem partnerstwa było stworzenie ekologicznych ciężarówek, które nie będą emitowały do atmosfery mnóstwa spalin oraz sprawienie, że operacje górnicze mogą stać się bardziej "zielone".

Nowy wóz wydobywczy XCMG został zaprojektowany do najcięższych prac transportowych w górnictwie i został wyposażony w napęd elektryczny oraz ogromne baterie. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwoliło na stworzenie pojazdu, który pod względem możliwości może konkurować z największymi ciężarówkami z silnikami Diesla.

Sam pojazd waży aż 240 ton i jest w stanie przewozić ładunki o masie przekraczającej 250 ton. Elektryczny układ napędowy generuje moc około 2550 koni mechanicznych, który pozwala osiągać prędkość do 56 km/h oraz jest w stanie pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 17 stopni, co w obszarach kopalnianych ma kluczowe znaczenie.

Wszystko to możliwe jest bez emisji spalin. Pojazd jest zeroemisyjny i XCMG podczas jego budowy wykorzystało doświadczenie, które zdobyło już wcześniej. Także w ramach współpracy z Fortescue.

Chińczycy dostarczą Fortescue nawet 200 ciężarówek z silnikiem elektrycznym

W ramach podpisanej umowy XCMG ma dostarczyć australijskiemu partnerowi nawet 200 ciężarówek nowej generacji z napędem elektrycznym. Dla Fortescue będzie to ogromny krok naprzód w dekarbonizacji własnej działalności.

Łącząc siły na różnych kontynentach, w pełni wykorzystujemy szansę na dekarbonizację i odbudowujemy współpracę, której świat potrzebuje, aby stawić czoła kryzysowi klimatycznemu

To nie pierwsza współpraca Fortescue z chińskimi firmami z branży energii odnawialnej i technologii. Australijczycy korzystają także z rozwiązań dostarczanych przez BYD (lider w dziedzinie pojazdów elektrycznych i rozwoju akumulatorów) Longi Green Energy Technology Co (przodujący producent technologii solarnych) czy Envision Energy, które specjalizuje się w energetyce wiatrowej i rozwiązaniach z zakresu magazynowania energii. Ostatnia z firm opracowała przełomową turbinę wiatrową, którą testowano w tajemnicy przez aż 500 dni.

