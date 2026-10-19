Chińska rakieta przeleciała nad Polską. Rozpędzona do 29 tys. km/h

W skrócie Nad Polską przeleciał człon chińskiej rakiety Zhuque-2E, co zostało zarejestrowane przez kamery sieci Skytinel oraz potwierdzone przez Polską Agencję Kosmiczną.

Obiekt o wadze około 5 ton poruszał się z prędkością 29 tys. km/h na wysokości około 150 km, przelatując trasę od okolic Bielska-Białej w stronę wybrzeża Szwecji.

Polska Agencja Kosmiczna wykluczyła deorbitację nad terytorium Polski, a finalny komunikat dotyczący monitorowania sytuacji zostanie opublikowany w poniedziałek.

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Nad Polską ponownie przeleciał człon rakiety kosmicznej. Tym razem był to element konstrukcji o nazwie Zhuque-2E o wadze kilku ton. Lot zarejestrowały kamery sieci Skytinel.

Przelot elementu chińskiej rakiety Zhuque-2E zarejestrowany przez kamery Skytinel

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) w zeszłym tygodniu udostępniła komunikat, w którym ostrzeżono o przelocie elementu chińskiej rakiety wystrzelonej w środę z kosmodromu Jiuquan w północno-zachodnich Chinach. Przy okazji zakładano możliwą deorbitację nad naszym krajem.

Przelot elementu chińskiej rakiety nad Polską został uchwycony przez kamery sieci Skytinel, której pracownicy zareagowali na komunikat agencji POLSA i zaczęli śledzić obiekt.

Jako pierwszy o zarejestrowaniu przelotu poinformował Witold Hanak, operator stacji SN11 - Wrocław

Następnie połączono dane przechwycone przez kilka stacji operacyjnych. Były to:

SN11 - Wrocław (Witold Hanak)

SN22 - Śrem (Michał Kwieciak)

SN23 - Polanka Wielka (Politechnika Rzeszowska)

SN34 - Luszewo (Łukasz Załęcki)

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Przelot elementu rakiety Zhuque-2E nad Polską został zaznaczony zieloną linią na załączonej mapie. Widać, że rozpoczął się od okolic Bielska-Białej i zmierzał w kierunku wybrzeża Szwecji.

Człon chińskiej rakiety przeleciał nad Polską z prędkością 29 tys. km/h

Z informacji przekazanych przez Skytinel wynika, że człon chińskiej rakiety w trakcie przelotu nad Polską znajdował się na wysokości około 150 km nad powierzchnią. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna "unosi się" na wysokości około 400 km.

Ponadto człon Zhuque-2E ważący około 5 ton był rozpędzony do prędkości 7,885 km/s, czyli około 29 tys. km/h. "Zarejestrowany czas przelotu: 18/10/2026, 06:13:00 - 06:14:25 czasu polskiego (UT+2)" - precyzuje Skytinel.

Deorbitacja członu chińskiej rakiety nad naszym krajem została wykluczona. Polska Agencja Kosmiczna przekazała, że ciągle monitoruje sytuację i końcowy komunikat w tej sprawie zostanie udostępniony w poniedziałek 19 października. Nastąpi to po zebraniu oraz weryfikacji wszystkich danych.