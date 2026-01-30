Chińska rakieta spada na Ziemię. Sytuacja jest coraz poważniejsza

Chińska rakieta Zhuque-3 (ZQ-3) wchodzi w krytyczną fazę niekontrolowanej deorbitacji i wkrótce wpadnie w atmosferę Ziemi. Centralny punkt kulminacyjny zakłada wejście po godzinie 12:00 czasu w Polsce. Jest to drugie stopień rakiety wystrzelonej kilka tygodni temu, który jest naprawdę spory, bo waży co najmniej kilka ton.

Jasna, świetlista trajektoria przemieszczającego się obiektu na nocnym niebie, otoczona kilkoma innymi, mniejszymi świetlistymi liniami tworzącymi dynamiczny efekt ruchu.
Chińska rakieta spada na Ziemię. Czy rozbije się nad Polską?AA/ABACA/AbacaEast News

W piątek na Ziemię spadnie chińska rakieta, która została wystrzelona przez prywatną firmę Landspace. 30 stycznia dojdzie do niekontrolowanej deorbitacji i na liście prognozowanych tras przelotu znajduje się także Polska. Sytuacja jest coraz poważniejsza.

Niekontrolowana deorbitacja chińskiej rakiety wchodzi w fazę krytyczną

Różne obserwatoria bacznie śledzą trajektorię chińskiej rakiety Zhuque-3 (ZQ-3) i proces przechodzi do fazy kulminacyjnej. Jak wyjaśnia Karol Wójcicki z profilu Z głową w gwiazdach, wejście w atmosferę ziemską drugiego stopnia konstrukcji jest już nieuniknione.

Perygeum orbity wzrosło nieznacznie do około 122 km, a apogeum spadło do 282 km. To nadal ekstremalnie niska orbita, na której obiekt jest silnie hamowany przez atmosferę i z każdym okrążeniem traci wysokość. Proces deorbitacji jest nieunikniony i już bardzo zaawansowany 
wyjaśnia Karol Wójcicki ze strony Z głową w gwiazdach.

Poranna prognoza EU SST zakłada, że punk kulminacyjny procesu niekontrolowanej deorbitacji przypada na godzinę 12:20 czasu w Polsce. Oczywiście istnieje jeszcze duża niepewność z okienkiem w przedziale od 11:32 do 13:08 naszego czasu.

Czy chińska rakieta Zhuque-3 (ZQ-3) spadnie nad Polską?

Prawdopodobieństwo wejścia drugiego stopnia Zhuque-3 (ZQ-3) nad Polską jest niewielkie, ale trajektoria obejmuje północno-wschodnie regiony kraju oraz Półwysep Helski. Z szacunków wynika, że rakieta mogłaby przelatywać nad naszym terenem od około godziny 12:54 i potrwa to tylko około minuty.

Wszyscy dobrze pamiętamy sytuację z niekontrolowaną deorbitacją drugiego stopnia rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, którego szczątki spadły w Małopolsce niespełna rok temu. Tym razem prawdopodobieństwo zagrożenia dla naszego kraju szacuje się na zaledwie 0,3 proc.

Chińska Zhuque-3 (ZQ-3) sprawiła problemy już podczas startu

Zhuque-3 (ZQ-3) to nowa rakieta chińskiej firmy Landspace, której pierwszy lot odbył się w grudniu. Konstrukcja jest dwustopniowa i wysoka na 66 metrów. Podczas pierwszej próby jej booster rozbił się podczas lądowania i nie udało się go odzyskać.

Rakieta startuje z pola startowego otoczona wieżami oraz wydobywającą się chmurą dymu i ognia na tle nieba. Całość ukazuje potężny moment oderwania się rakiety od ziemi.
Rakieta wielokrotnego użytku Zhuque-3 podczas pierwszego startu.LandSpace Tech/Xmateriały prasowe

Drugie stopień chińskiej rakiety zdołał dolecieć na orbitę okołoziemską, ale potem zaczął opadać i taka sytuacja trwa od kilku tygodni. Było więc tylko kwestią czasu, aż w końcu wpadnie w atmosferę.

