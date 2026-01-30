W piątek na Ziemię spadnie chińska rakieta, która została wystrzelona przez prywatną firmę Landspace. 30 stycznia dojdzie do niekontrolowanej deorbitacji i na liście prognozowanych tras przelotu znajduje się także Polska. Sytuacja jest coraz poważniejsza.

Niekontrolowana deorbitacja chińskiej rakiety wchodzi w fazę krytyczną

Różne obserwatoria bacznie śledzą trajektorię chińskiej rakiety Zhuque-3 (ZQ-3) i proces przechodzi do fazy kulminacyjnej. Jak wyjaśnia Karol Wójcicki z profilu Z głową w gwiazdach, wejście w atmosferę ziemską drugiego stopnia konstrukcji jest już nieuniknione.

Perygeum orbity wzrosło nieznacznie do około 122 km, a apogeum spadło do 282 km. To nadal ekstremalnie niska orbita, na której obiekt jest silnie hamowany przez atmosferę i z każdym okrążeniem traci wysokość. Proces deorbitacji jest nieunikniony i już bardzo zaawansowany

Poranna prognoza EU SST zakłada, że punk kulminacyjny procesu niekontrolowanej deorbitacji przypada na godzinę 12:20 czasu w Polsce. Oczywiście istnieje jeszcze duża niepewność z okienkiem w przedziale od 11:32 do 13:08 naszego czasu.

Czy chińska rakieta Zhuque-3 (ZQ-3) spadnie nad Polską?

Prawdopodobieństwo wejścia drugiego stopnia Zhuque-3 (ZQ-3) nad Polską jest niewielkie, ale trajektoria obejmuje północno-wschodnie regiony kraju oraz Półwysep Helski. Z szacunków wynika, że rakieta mogłaby przelatywać nad naszym terenem od około godziny 12:54 i potrwa to tylko około minuty.

Wszyscy dobrze pamiętamy sytuację z niekontrolowaną deorbitacją drugiego stopnia rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, którego szczątki spadły w Małopolsce niespełna rok temu. Tym razem prawdopodobieństwo zagrożenia dla naszego kraju szacuje się na zaledwie 0,3 proc.

Chińska Zhuque-3 (ZQ-3) sprawiła problemy już podczas startu

Zhuque-3 (ZQ-3) to nowa rakieta chińskiej firmy Landspace, której pierwszy lot odbył się w grudniu. Konstrukcja jest dwustopniowa i wysoka na 66 metrów. Podczas pierwszej próby jej booster rozbił się podczas lądowania i nie udało się go odzyskać.

Rakieta wielokrotnego użytku Zhuque-3 podczas pierwszego startu. LandSpace Tech/X materiały prasowe

Drugie stopień chińskiej rakiety zdołał dolecieć na orbitę okołoziemską, ale potem zaczął opadać i taka sytuacja trwa od kilku tygodni. Było więc tylko kwestią czasu, aż w końcu wpadnie w atmosferę.

