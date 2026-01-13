Chiny inwestują coraz większe środki w rozwój bezzałogowych transportowców. Dobrym przykładem jest tutaj autonomiczny samolot Tianma-1000, który został opracowany przez Grupę Technologiczną Xi'an ASN i kilka dni temu odbył kluczową próbę.

Bezzałogowy samolot transportowy Tianma-1000 wzbił się w powietrze

Tianma-1000 to samolot bezzałogowy, który w końcu odbył pierwszy lot i było to zwieńczeniem prac prowadzonych od miesięcy. Test miał miejsce w niedzielę 11 stycznia. Próba odbyła się w chińskiej prowincji Hebei, która znajduje się na północy kraju.

Z informacji przekazanych przez chińskie media wynika, że pierwszy lot bezzałogowego transportowca zakończył się sukcesem. To przybliża maszynę do wprowadzenia do użytku, choć żadne terminy związane z tym procesem nie są znane.

Z pewnością dane zebrane w trakcie niedzielnego lotu pozwolą Chińczykom na ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań. Ponadto mogą posłużyć do dalszego udoskonalenia samolotu i być może stworzenia większych jednostek, bo Tianma-1000 to dosyć niewielka maszyna.

Chiński samolot bezzałogowy ma wiele zastosowań

Tianma-1000 to samolot bezzałogowy, który jest w stanie przetransportować ładunek o wadze do jednej tony na odległość do 1800 kilometrów. Chińczycy wierzą w różne scenariusze wykorzystania maszyny. Tutaj wymienia się m.in. akcje ratownicze na ciężko dostępnych obszarach czy szybkie dostarczanie zaopatrzenia.

Nowy samolot Chińczyków jest w stanie startować i lądować na krótkich pasach, których długość nie przekracza 200 metrów. Wykorzystano tu różne nowoczesne rozwiązania wspomagające lądowanie. Dzięki temu maszyna jest w stanie osiadać nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych (śnieg, deszcz, mgła), a cały proces odbywa się autonomicznie bez udziału ludzi.

Modularna budowa maszyny zapewnia możliwość dostarczania ładunków na powierzchnię w ładowni lub też poprzez zrzut z powietrza. Sam załadunek również jest zautomatyzowany i ma trwać nie więcej niż 5 minut.

Projekt Tianma-1000 wpisuje się w wytyczne rozwoju gospodarki Chin

Nowy samolot bezzałogowy powstał w ramach projektu, który wpisuje się w strategiczne dążenie Chin do rozwoju gospodarki niskopoziomowej. Państwo Środka uznało, że ten czynnik ma kluczowe znacznie do utrzymania dalszego wzrostu.

Jesienią 2025 r. chiński rząd przedstawił wytyczne mające na celu przyspieszenie rozwoju nowych technologii i scenariuszy zastosowań, których zadaniem jest m.in. wsparcie transportu bezzałogowego.

Promowanie rozwoju technologii autonomicznych i platform bezzałogowych jest jednym z celów piętnastego Planu Pięcioletniego Państwa Środka na lata 2026-2030.

