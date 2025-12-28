Chiny już dziś mają najszybsze pociągi na świecie, ale Państwo Środka nie zwalnia i od lat prowadzi prace związane z rozwojem kolei magnetycznej, która umożliwi osiąganie jeszcze większych prędkości. Chiński maglev ustanowił nowy rekord świata.

Chiński maglev ustanawia nowy rekord świata

Historyczna próba została przeprowadzona na specjalnym odcinku testowym o długości 400 metrów. Test odbył się pod czujnym okiem naukowców z Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych. Podczas ustanawiania rekordu świata wykorzystano prototypowy pojazd ważący 1,1 tony.

Chińczycy rozpędzili własny pojazd maglev do prędkości aż 700 km/h i udało się tego dokonać w zaledwie 2 sekundy. Wymagało to ogromnej precyzji oraz wykorzystania technologii, które do niedawna znajdowały się poza zasięgiem człowieka.

Podczas próby pojazd udało się również zatrzymać na bardzo krótkim odcinku, co również dowodzi ogromnej precyzji Chińczyków. W ten sposób Państwo Środka ustanowiło rekord świata w prędkości i przyspieszaniu maglevów.

Chińska kolej magnetyczna wyprzedza wszystkie inne

Udano próba z pojazdem maglev dowodzi, że Chiny pod tym względem wyprzedają inne państwa i są na dobrej drodze do stworzenia bardzo szybkich środków transportu, które pozwolą pokonywać dłuższe trasy w rekordowo krótkim czasie.

Ten sam pojazd maglev wcześniej w tym roku osiągnął podczas testów prędkość 650 km/h. Test odbył się na tym samym odcinku. Chińczycy pracują nad tą technologią od około 10 lat i robią coraz większe postępy.

Pomyślne opracowanie tego ultraszybkiego, nadprzewodzącego, elektrycznego systemu kolei maglev przyspieszy proces badań i rozwoju chińskiego transportu

Opracowanie szybkich pociągów maglev stawia duże wyzwania nie tylko z racji prędkości, które uzyskują takie pojazdy. Wymaga to również ogromnej precyzji w trakcie procesu hamowania. Chiny wierzą, że w przyszłości uda im się osiągnąć prędkości przekraczające nawet 1000 km/h. W tym celu zbudowano eksperymentalną linię w Datong, która ma 2 kilometry długości.

Jakby tego było mało, to opracowane technologie w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie także w innych branżach. Tutaj wymienia się m.in. sektor kosmiczny, a dokładniej wspomaganie startów rakiet. Podobne rozwiązania mogą zostać wykorzystane do przyspieszania samolotów.

