Chiński samolot elektryczny o masie 10 ton zaliczył ważny test w locie

W skrócie Chiński samolot elektryczny CE-25A o masie 10 ton pomyślnie przeszedł swój pierwszy lot załogowy, który odbył się na terenie prowincji Shandong.

Maszyna może zabrać na pokład 19 pasażerów, osiągając prędkość przelotową 300 km/h oraz latając na wysokości do 2400 metrów nad ziemią.

Projekt wymaga jeszcze przejścia licznych testów i uzyskania certyfikatów, aby móc zostać dopuszczonym do regularnego użytku komercyjnego.

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Samoloty elektryczne to przyszłość i podobne projekty są również budowane w Chinach. Jednym z nich jest maszyna pasażerska CE-25A Chińskiej Korporacji Samolotów Komercyjnych (COMAC), która odbyła bardzo ważny test.

Chiński samolot elektryczny CE-25A odbył pierwszy lot pasażerski

CE-25A to samolot z napędem elektrycznym, który odbył testowy lot z załogą. To pierwszy raz, gdy maszyna o masie 10 ton wzbiła się w powietrze z ludźmi. Wcześniejsze loty były bezzałogowe i ponadto wspierane przez rozwiązania autonomiczne.

Pierwszy lot załogowy CE-25A odbył się w prowincji Shandong. Na pokładzie znajdowało się dwóch pilotów oraz jeden inżynier kontroli systemów. Wszystkie rozwiązania działały prawidłowo.

To kolejny kamień milowy na drodze do rozwoju tego projektu. Poprzednim był pierwszy lot autonomiczny, który odbył się w lutym 2026 r. Od tego czasu maszyna przeszła 19 takich prób.

Chiński samolot elektryczny osiąga prędkość przelotową 300 km/h, a wysokość to 2400 metrów. Maszyna jest w stanie zabrać na pokładzie 19 pasażerów.

Samolot elektryczny CE-25A jeszcze niedopuszczony do komercyjnego użytku

Przed CE-25A jeszcze długa droga. Maszyna nie została jeszcze dopuszczona do komercyjnego użytku. W tym celu będzie musiała przejść dodatkowe testy, jak i uzyskać stosowne certyfikaty.

Samolot, opracowany wspólnie przez COMAC, Chińską Akademię Technologii Pojazdów Startowych (CALT) i Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, dopiero przechodzi odpowiedni proces certyfikacji. Stosowny wniosek trafił m.in. do Chińskiej Administracji Lotnictwa Cywilnego.

Stosownej ocenie trzeba jeszcze poddać różne systemy. W tym napęd elektryczny, akumulatory oraz ocenić wydajność w różnych warunkach pracy czy procedury awaryjne. Dopiero uzyskanie pozytywnej oceny z różnych obszarów pozwoli uzyskać odpowiednie zgody. Oczywiście nie ma pewności, że ten konkretny samolot elektryczny znajdzie zastosowanie w czynnej służbie. O tym zadecyduje konkretne zapotrzebowanie.