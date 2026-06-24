W skrócie Chiński samolot kosmiczny Shenlong podczas aktualnej misji wypuścił tajemniczy obiekt, który został wykryty w jego pobliżu.

Obiekt nie był powiązany z żadnym innym znanym elementem na orbicie i został skatalogowany przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych.

Wcześniejsze misje Shenlonga również obejmowały wypuszczanie obiektów na orbicie, a szczegóły dotyczące jego operacji są objęte tajemnicą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Chiny od lat testują samolot kosmiczny, który jest pojazdem wielokrotnego użytku. W lutym rozpoczęła się kolejna misja maszyny, która owiana jest tajemnicą. Na początku tego tygodnia w pobliżu Shenlong zauważono tajemniczy obiekt. Zainteresowało się nim nawet amerykańskie wojsko.

Tajemniczy obiekt w pobliżu samolotu kosmicznego Shenlong

Do zdarzenia doszło w poniedziałek o godzinie 02:30 czasu UTC. Wtedy LeoLabs wykryło w pobliżu samolotu kosmicznego Chińczyków zidentyfikowano nieznany obiekt. Niedługo po tym zaczęto prowadzić analizy.

Obiekt ten nie był skorelowany z żadnym innym obiektem w naszym katalogu. Po raz pierwszy został zaobserwowany przez nasz radar Tracker w Nowej Zelandii

Rozwiń

Dalsza analiza wykazała, że tajemniczy obiekt z dużym prawdopodobieństwem musiał zostać wypuszczony przez samolot kosmiczny Shenlong. "Ta aktywność jest zgodna z działaniami podsatelitarnymi przeprowadzonymi przez samolot kosmiczny w poprzednich misjach" - precyzuje LeoLabs.

Ruchy Chińczyków śledzone przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych

Oczywiście tego typu operacje szybko zwróciły uwagę Amerykanów. Jonathan McDowell, który jest obserwatorem ruchów w kosmosie, przekazał na platformie X, że obiekt został już skatalogowany przez Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych.

Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych to rodzaj amerykańskich sił zbrojnych, który został powołany do życia w 2019 r. Głównie w celu ochrony interesów Amerykanów oraz ich sojuszników przed działaniami innych państw na orbicie.

Shenlong znajduje się na celowniku tej formacji już od dawna. To nie pierwszy raz, gdy operacje wykonane przez samolot kosmiczny Chińczyków ściągają uwagę Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych.

Samolot kosmiczny Shenlong testowany przez Chiny od lat

Shenlong (co oznacza "Boski Smok") to niewielki samolot kosmiczny, który na orbitę wynoszony jest rakietą, a jego powrót odbywa się na Ziemię w podobny sposób co wahadłowców NASA. Pojazd jest wielokrotnego użytku i służy do testowania nowych technologii na orbicie. Operacje utrzymywane są w tajemnicy, ale Państwo Środka twierdzi, że nie narusza w ten sposób obowiązujących praw.

Ostatni start samolotu Shenlong odbył się na początku lutego br., kiedy to został wyniesiony na orbitę rakietą Długi Marsz 2F z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na pustyni Gobi. Jedyne zdjęcia maszyny pochodzą z teleskopów naziemnych i niewiele mówią o projekcie maszyny.

To nie pierwszy raz, gdy Shenlong wypuszcza coś na orbicie okołoziemskiej. W 2024 r. zauważono podobne zdarzenie. Był to prawdopodobnie podsatelita lub kosmiczny śmieć.





''Wydarzenia'': Stacja kosmiczna, która zastąpi ISS. Wizyta w amerykańskiej fabryce Polsat News Polsat News