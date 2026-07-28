Chiny budują konstelację satelitów Gande. Ma monitorować kosmiczne śmieci

W skrócie Chiny rozpoczęły budowę konstelacji Gande, której celem jest monitorowanie kosmicznych śmieci krążących wokół Ziemi.

Pierwszy satelita systemu Gande został wyniesiony na orbitę przez komercyjną rakietę Kinetica-1 w ramach misji obejmującej pięć jednostek.

Docelowo system ma składać się ze 120 satelitów wykorzystujących sztuczną inteligencję, a pełna gotowość projektu planowana jest przed 2030 rokiem.

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Kosmiczne śmieci są coraz większym problemem. Satelitów na orbicie okołoziemskiej przybywa w zastraszającym tempie i w ten sposób rośnie ryzyko kolizji. Doskonale wiedzą także o tym Chiny, które ruszyły z budową specjalnego systemu o nazwie Gande.

Pierwszy satelita konstelacji Gande wystrzelony w kosmos przez Chiny

Państwo Środka rozpoczęło budowę systemu Gande, co jest nawiązaniem do starożytnego astronoma z Chin Gan De, od wystrzelenia pierwszego satelity konstelacji. Start odbył się w północno-zachodnim regionie Państwa Środka z wykorzystaniem komercyjnej rakiety Kinetica-1.

Start odbył się kilka dni temu i była to łączona misja. W jej ramach rakieta Kinetica-1 wyniosła w kosmos razem pięć satelitów. Całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem i wszystkie jednostki trafiły na docelowe orbity.

Był to już 15. start rakiety Kinetica-1, która została opracowana przez chińskie CAS Space. Konstrukcję zaprojektowano w celu wynoszenia na orbitę małych oraz średnich satelitów.

Chińskie satelity Gande mają monitorować kosmiczne śmieci

Pierwszy satelita konstelacji Gande to dopiero wstęp do dużego projektu, którym jest budowa całego systemu. Jego celem będzie ciągłe monitorowanie kosmicznych śmieci, co w przyszłości ma pozwolić zapobiec ewentualnym kolizjom.

Kosmiczne śmieci to różne odłamki, nieczynne satelity czy fragmenty rakiet, które krążą nad Ziemią z prędkością około 7,9 km/s. Każdy taki element stanowi w przyszłości potencjalne zagrożenie, a tych cały czas przybywa i problem narasta. Szacuje się, że dziś nad nami lata nawet ponad 1 mln odłamków o wielkości 1 centymetra i większych.

Gande jest projektem realizowanym przez prywatną firmę ATmoto Technology z Pekinu. Pierwszy satelita konstelacji ma wyspecjalizowany komputer pokładowy, którego działanie opiera się na systemie sztucznej inteligencji. To pozwoliło w dużym stopniu na automatyzację działania i ograniczenie operatorów na Ziemi.

Realizacja projektu została podzielona na etapy. W pierwszej fazie na orbitę ma trafić 14 satelitów. Potem będzie ich 50, a docelowo konstelacja ma składać się ze 120 jednostek. Gande ma być w pełni gotowy przed 2030 r.



