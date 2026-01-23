Chiński program kosmiczny nabrał ogromnego rozpędu, co obserwujemy w ostatnich latach. Państwo Środka myśli przyszłościowo i chce zapewnić sobie przewagę również na orbicie okołoziemskiej. W ostatnim czasie padł nawet pomysł, aby zbudować kosmiczny lotniskowiec!

Kosmiczny lotniskowiec pomysłem chińskiego AVIC

Tak nietypowy projekt zaproponowało AVIC (Chińska Korporacja Przemysłu Lotniczego). Nie jest to oczywiście pomysł, który wkrótce doczeka się realizacji. Jeśli jednak taki kosmiczny lotniskowiec kiedyś powstanie, to znacząco wzmocni przewagę Państwa Środka w kosmosie.

Pomysł zakłada, aby kosmiczny lotniskowiec Chin był naprawdę potężny. Maszyna ma ważyć nawet 120 tys. ton. Dla porównania Międzynarodowa Stacja Kosmiczna waży "zaledwie" kilkaset ton, a wynoszenie jej elementów trwało długi czas.

Chiński lotniskowiec kosmiczny miałby pomieścić nawet 88 specjalnych myśliwców przebywających na orbicie okołoziemskiej. Miałyby to być maszyny bezzałogowe. "Baza" miałaby postać skrzydła o długości 242 metrów oraz rozpiętości 685 metrów.

Tymi myśliwcami mogą być Xuannü projektowane w ramach programu Nantianmen. Choć tutaj też ciężko mówić o czymś realnym, bo obecnie są to pomysły znajdujące się na etapie badań. Do tego potrzeba odpowiednich technologii i ich stworzenie może zająć całe lata.

Kosmiczny lotniskowiec to obecnie chińska propaganda

Oczywiście obecnie realizacja takiego projektu wydaje się niemożliwa i bardziej należy ją traktować w formie chińskiej propagandy. Wyniesienie tak masywnej konstrukcji na orbitę okołoziemską jest dziś poza zasięgiem. Nawet w częściach, bo wymagałoby to tysięcy startów rakiet i ogromnych kosztów.

Dla przykładu Starship będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską jednorazowo nawet ładunki ważące ponad 100 ton. Chiny nie mają obecnie takich rakiet i dopiero pracują nad czymś podobnym, ale to potrwa latami.

Dlatego nie spodziewajmy się, że kosmiczny lotniskowiec powstanie w nieodległej przyszłości. Mimo tego, że Chiny coraz więcej inwestują w rozwój technologii kosmicznych, tak nawet taki projekt jest poza zasięgiem Państwa Środka.

