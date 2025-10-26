Chiny przodują w budowie turbin wiatrowych i zbudowali największe konstrukcje tego typu na świecie. Niedawno wspominaliśmy wam o sekretnych testach nowatorskiej konstrukcji Envision Energy. Teraz dowiadujemy się, że inna firma z Państwa Środka ma w planach budowę rekordowej turbiny pływającej o ogromnej mocy.

Największa pływająca turbina wiatrowa o mocy aż 50 MW

Rekord chce ustanowić chińska firma Mingyang Smart Energy, która ma duże doświadczenie w branży. Gigant ogłosił plany budowy nowej konstrukcji. Jeśli uda się zrealizować zapowiedziany pomysł, to powstanie największa pływająca turbina wiatrowa na świecie o ogromnej mocy.

Mingyang Smart Energy buduje pływającą turbinę wiatrową, która będzie w stanie zapewnić moc na poziomie aż 50 MW. W rzeczywistości ma to być podwójna konstrukcja, której obie części zostaną umieszczone na wieży w kształcie litery V.

Jest to dalsze rozwinięcie platformy OceanX, którą również opracowało Mingyang Smart Energy o mocy 16,6 MW. Tu również wykorzystano dwa wirniki na jednej wieży, ale w tej nowej każdy ma oferować moc aż 25 MW. Gigant wierzy, że pozwoli to na nowo zdefiniować rozwiązania z zakresu dostarczania czystej energii z wiatru na morzach.

Nowa turbina wiatrowa Mingyang Smart Energy odporna na huragany

Mingyang Smart Energy chwali się, że jego rekordowa turbina wiatrowa to solidna konstrukcja, która poradzi sobie nawet w warunkach huraganów 5. stopnia przy prędkości wiatru do 260 km/h.

Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że zostaną tu wykorzystane wirniki o średnicy aż 290 metrów. Każdy z nich ma być większy od ponad trzech boisk piłkarskich. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to produkcja mogłaby rozpocząć się już w 2026 r.

Mingyang Smart Energy zakłada, że początkowo będzie w stanie wyprodukować około 50 takich turbin każdego roku, ale nie wyklucza zwiększenia możliwości do nawet 150 sztuk. W przeliczeniu na kilowat energii ma to być koszt niższy od 1300 dolarów. Dla porównania średnia europejska przekracza 6 tys. dolarów.

