Chiny mają nową rakietę wielokrotnego użytku. Pierwszy start Pallas-1

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Pallas-1 to nowa rakieta wielokrotnego użytku, którą opracowała firma z Chin. Konstrukcja stworzona przez pekiński Galactic Energy odbyła pierwszy lot, który zakończył się sukcesem. Rakieta Pallas-1 składa się z dwóch stopni i będzie w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie do 7 ton. Konstrukcja ma 52 metry wysokości.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Rakieta Pallas-1 podczas startu, otoczona dymem i stalowymi konstrukcjami wyrzutni w Chinach
Chiny mają kolejną rakietę wielokrotnego użytku. Pierwszy start Pallas-1.CCTVmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Chińska firma Galactic Energy przeprowadziła udany pierwszy lot nowej rakiety wielokrotnego użytku Pallas-1 z centrum w Jiuquan.
  • Dwustopniowa konstrukcja o wysokości 52 metrów ma docelowo wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie sięgającej 7 ton.
  • Choć podczas pierwszego startu nie odzyskano boostera, docelowo rakieta Pallas-1 ma być używana wielokrotnie, podobnie jak Falcon 9.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Chiny mają kolejną rakietę wielokrotnego użytku. Niedawno wspominaliśmy wam o bardzo udanej drugiej próbie konstrukcji Zhuque-3 opracowanej przez LandSpace. Teraz odbył się lot kolejnej rakiety, która docelowo ma zmniejszyć koszty wynoszenia ładunków w kosmos. To Pallas-1 opracowana przez pekiński Galactic Energy.

Rakieta wielokrotnego użytku Pallas-1 odbyła pierwszy start

Pallas-1 to rakieta wielokrotnego użytku, która została stworzona przez prywatną firmę Galactic Energy z siedzibą w Pekinie. Konstrukcja została po raz pierwszy wystrzelona na początku tygodnia z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Rakieta pomyślnie weszła na ustaloną orbitę. Ten udany, pierwszy lot oznacza oficjalne wejście Galactic Energy w nowy etap rozwoju, polegający na łączeniu paliw stałych i ciekłych, napędzanych systemem dwusilnikowym
poinformowało Galactic Energy w mediach społecznościowych.

W trakcie poniedziałkowej próby nie podjęto się jednak próby lądowania i booster rakiety Pallas-1 przepadł. W przyszłości będzie jednak odzyskiwany i będzie go można wykorzystywać w kolejnych misjach. Podobnie jak to jest w przypadku Falcona 9 firmy SpaceX.

Chińska rakieta Pallas-1 dołącza do Ceres-1, która również jest rakietą stworzoną przez Galactic Energy. Ta druga ma już na koncie 23 loty i pozwala wynosić na orbitę okołoziemską niewielkie satelity.

Rakieta Pallas-1 pozwoli wynosić na orbitę ładunki o masie do 7 ton

Pallas-1 to dwustopniowa rakieta, która jest wysoka na 52 metry. Jest ona w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o wadze do 7 ton. Galactic Energy nie przekazało, czy w trakcie pierwszego lotu został wyniesiony jakikolwiek ładunek.

Warto dodać, że to już trzecia rakieta z Chin, której booster będzie można odzyskiwać. Poza wspomnianą wcześniej Zhuque-3 firmy LandSpace, na uwagę zasługuje również Długi Marsz 10B, którego pierwszy stopień wylądował na morzu w lipcu br.

Zobacz również:

Starship ładowany na statek. SpaceX przetransportuje go do Starbase.
Technologia

Starship ładowany na statek. SpaceX przetransportuje go do Starbase

Dawid Długosz
Dawid Długosz


Polacy testują ekologiczny łazik kosmicznyPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze