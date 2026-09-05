W skrócie Chińska firma Galactic Energy przeprowadziła udany pierwszy lot nowej rakiety wielokrotnego użytku Pallas-1 z centrum w Jiuquan.

Dwustopniowa konstrukcja o wysokości 52 metrów ma docelowo wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie sięgającej 7 ton.

Choć podczas pierwszego startu nie odzyskano boostera, docelowo rakieta Pallas-1 ma być używana wielokrotnie, podobnie jak Falcon 9.

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Chiny mają kolejną rakietę wielokrotnego użytku. Niedawno wspominaliśmy wam o bardzo udanej drugiej próbie konstrukcji Zhuque-3 opracowanej przez LandSpace. Teraz odbył się lot kolejnej rakiety, która docelowo ma zmniejszyć koszty wynoszenia ładunków w kosmos. To Pallas-1 opracowana przez pekiński Galactic Energy.

Rakieta wielokrotnego użytku Pallas-1 odbyła pierwszy start

Pallas-1 to rakieta wielokrotnego użytku, która została stworzona przez prywatną firmę Galactic Energy z siedzibą w Pekinie. Konstrukcja została po raz pierwszy wystrzelona na początku tygodnia z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan w północno-zachodnich Chinach.

Rakieta pomyślnie weszła na ustaloną orbitę. Ten udany, pierwszy lot oznacza oficjalne wejście Galactic Energy w nowy etap rozwoju, polegający na łączeniu paliw stałych i ciekłych, napędzanych systemem dwusilnikowym

W trakcie poniedziałkowej próby nie podjęto się jednak próby lądowania i booster rakiety Pallas-1 przepadł. W przyszłości będzie jednak odzyskiwany i będzie go można wykorzystywać w kolejnych misjach. Podobnie jak to jest w przypadku Falcona 9 firmy SpaceX.

Chińska rakieta Pallas-1 dołącza do Ceres-1, która również jest rakietą stworzoną przez Galactic Energy. Ta druga ma już na koncie 23 loty i pozwala wynosić na orbitę okołoziemską niewielkie satelity.

Rakieta Pallas-1 pozwoli wynosić na orbitę ładunki o masie do 7 ton

Pallas-1 to dwustopniowa rakieta, która jest wysoka na 52 metry. Jest ona w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o wadze do 7 ton. Galactic Energy nie przekazało, czy w trakcie pierwszego lotu został wyniesiony jakikolwiek ładunek.

Warto dodać, że to już trzecia rakieta z Chin, której booster będzie można odzyskiwać. Poza wspomnianą wcześniej Zhuque-3 firmy LandSpace, na uwagę zasługuje również Długi Marsz 10B, którego pierwszy stopień wylądował na morzu w lipcu br.



