Chiny niespodziewanie wystrzeliły własnego "Falcona 9". Udany start rakiety

W skrócie Chiny przeprowadziły pierwszy, nieoczekiwany start rakiety Długi Marsz 12B, wynosząc dwa satelity na orbitę.

Podczas tej misji nie podjęto próby odzyskania pierwszego stopnia rakiety, lecz ma to być możliwe w kolejnych startach.

Długi Marsz 12B jest konstrukcją podobną do Falcona 9 z możliwością przyszłego odzyskiwania boostera, a w Chinach rozwijane są także inne rakiety wielokrotnego użytku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

SpaceX odniosło ogromny sukces, który firma Elona Muska zawdzięcza przede wszystkim rakiecie Falcon 9. Pozwoliło to znacząco obniżyć koszty lotów w kosmos. Chiny o tym wiedzą i pracują nad podobnymi konstrukcjami. Jedną z nich jest Długi Marsz 12B, którego pierwszy lot odbył się bez rozgłosu, a szczegóły ujawniono po przeprowadzeniu misji.

Rakieta Długi Marsz 12B wystrzelona przez Chiny w kosmos bez ostrzeżenia

Debiutancki lot nowej rakiety Chińczyków odbył się 1 czerwca z Centrum Startowego Satelitów Jiuquan na pustyni Gobi. Co ciekawe, nastąpiło to bez rozgłosu oraz stosownego ostrzeżenia. Misja zakończyła się sporym sukcesem.

Długi Marsz 12B odbył pierwszy lot w kosmos od razu z ładunkiem. Drugi stopień konstrukcji wyniósł na niską orbitę okołoziemską dwa satelity dla internetowej megakonstelacji Qianfan ("Tysiąc Żagli"), czyli chińskiego odpowiednika Starlinka.

Rozwiń

Z informacji przekazanych przez CASC wynika, że satelity trafiły na zadaną orbitę i misja zakończyła się sukcesem. Warto jednak dodać, iż nie podjęto się próby odzyskania pierwszego stopnia. To czynność, która ma zostać przeprowadzona w trakcie jednego z kolejnych lotów.

Długi Marsz 12B to chińska rakieta jak Falcon 9 firmy SpaceX

Rakieta Długi Marsz 12B to w zasadzie chiński odpowiednik Falcona 9. Konstrukcja jest bardzo zbliżona do tej opracowanej przez SpaceX. Rakieta ma około 70 metrów wysokości oraz składa się z dwóch stopni. Ten pierwszy docelowo będzie odzyskiwany i po separacji ma wracać na Ziemię.

To nie jedyna tego typu rakieta, nad którą pracują Chińczycy. Państwo Środka pod koniec 2025 r. wystrzeliło również po raz pierwszy Długi Marsz 12A i podczas tej misji udało się wynieść ładunek na orbitę, ale booster nie został odzyskany.

Inną rakietą wielokrotnego użytku jest Zhuque-3 budowana przez prywatną firmę Landspace z Pekinu. Tutaj również pierwsza misja nie przebiegła do końca zgodnie z założeniami. Separacja obu stopni odbyła się prawidłowo, ale booster ostatecznie roztrzaskał się o powierzchnię.





Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press