W skrócie Chińska firma Navee zaprezentowała WaveFly 5X, pierwszy na świecie pojazd typu WIG skierowany do klienta indywidualnego.

WaveFly 5X unosi się od 30 do 50 cm nad wodą, osiąga prędkość do 85 km/h, ma zasięg do 80 km i ładowność do 140 kg.

Pojazd wszedł w fazę przedsprzedaży. Koszt takiego ekranoplanu to około 100 000 dolarów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Pierwszy na świecie pojazd typu WIG dla klienta indywidualnego

Firma Navee z Chin, znana głównie z produkcji hulajnóg i innych pojazdów elektrycznych, oficjalnie zaprezentowała swój nowy projekt. WaveFly 5X jest promowany jako pierwszy na świecie pojazd typu WIG (wing-in-ground) klasy konsumenckiej.

Pojazdy typu WIG, w historii branży określane mianem ekranoplanów, to konstrukcje będące połączeniem właściwości samolotu z cechami pojazdu nawodnego. Rozwój tego typu obiektów nastąpił po II wojnie światowej, gdy inżynierowie, głównie radzieccy, pracowali nad ogromnymi maszynami wykorzystującymi efekt przypowierzchniowy.

WaveFly 5X ma być przełomem na rynku, oferując nowej klasy doświadczenia dla indywidualnych konsumentów poprzez zamknięcie tej technologii w kompaktowej, rekreacyjnej formie. Wykonana z ultralekkiego włókna węglowego maszyna, przeznaczona dla maksymalnie dwóch osób, ma być efektywna i łatwa w obsłudze.

Jak działa nowy ekranoplan od Navee? Pokaz możliwości WaveFly 5X

Podczas premierowego wydarzenia na zatoce Dong Taihu firma Navee pokazała możliwości WaveFly 5X przed międzynarodowym gronem przedstawicieli branży i mediów. Ekranoplan porusza się stabilnie od 30 do 50 cm nad powierzchnią wody, a jego prędkość maksymalna wynosi do 85 km na godzinę. Jego zasięg na jednym ładowaniu obejmuje do 80 km, a ładowność to maksymalnie 140 kg.

Zgodnie z deklaracjami producenta, WaveFly 5X został zaprojektowany od podstaw do masowej sprzedaży komercyjnej dla osób prywatnych, z pełnym zapleczem globalnej sieci dystrybucyjnej i systemem obsługi niewymagającym licencji pilota. Tym samym pojazd ma być obsługiwany bardziej niczym tradycyjna łódź motorowa niż samolot, co w teorii miałoby zwolnić użytkowników z konieczności posiadania wspomnianej licencji - choć ostateczne wymagania prawne będą zależeć od lokalnych regulatorów rynkowych.

Rewolucja w transporcie? Konsumencki ekranoplan już w przedsprzedaży

Według prognoz globalna gospodarka niskiego pułapu (low-altitude economy), zakładającej ekspansję usług lotniczych w przestrzeni "bliższej ziemi", ma przekroczyć wartość 2 bilionów dolarów do 2030 roku i nadal dynamicznie rosnąć w kolejnych latach. Jednym z najbardziej obiecujących segmentów tego rynku mają być właśnie pojazdy poruszające się tuż nad powierzchnią wody - jednak dotąd brakowało projektów przeznaczonych dla szerszego grona indywidualnych konsumentów. Odpowiedzią na tę lukę ma być właśnie WaveFly 5X firmy Navee.

Jest to jedna z pierwszych prób wprowadzenia tej technologii na rynek konsumencki, a nie transportowy czy wojskowy. Choć współcześnie komercyjne pojazdy typu WIG są rozwijane przez inne firmy (jak amerykański REGENT Craft), to przedsiębiorstwa te projektują maszyny np. jako pasażerskie promy przybrzeżne na kilkanaście osób, a nie do prywatnego użytku rekreacyjnego. WaveFly 5X promowany jest natomiast jako pierwszy na świecie seryjnie produkowany ekranoplan stworzony dla klienta indywidualnego. Pojawiają się jednak głosy, iż w obecnej formie, z powodu niewielkiego zasięgu oraz operowania głównie na spokojnej wodzie, a także wysokiej ceny, jest to bardziej wodny gadżet przyszłości, niż rewolucja transportowa.

WaveFly 5X wszedł już w fazę przedsprzedaży jako gotowy produkt fabryczny w cenie ok. 100 000 dolarów za sztukę.





Psy-roboty z głowami Muska, Bezosa, Zuckerberga i Warhola na wystawie amerykańskiego artysty © 2026 Associated Press