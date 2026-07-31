Chiny przetestowały nowy system z myślą o misji załogowej na Księżyc

W skrócie Chiny przeprowadziły na pokładzie statku Tianzhou-10 pierwsze orbitalne testy nowego systemu zasilania o napięciu 400 V, który działał stabilnie w warunkach kosmicznych.

Technologia ta została opracowana przez Instytut Inżynierii Załogowych Systemów Kosmicznych i może pełnić rolę podstawowej platformy energetycznej podczas przyszłych misji na Księżyc.

Państwo Środka planuje wysłanie tajkonautów na powierzchnię Srebrnego Globu do 2030 roku, intensywnie pracując obecnie nad nowym statkiem załogowym oraz lądownikiem.

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Walka o powrót na Księżyc rozgrywa się między dwoma mocarstwami i są to Chiny oraz Stany Zjednoczone. Pierwszy kraj w ostatnich latach wykonał ogromny postęp na drodze rozwoju programu kosmicznego. Niedawno na orbicie okołoziemskiej Państwo Środka przetestowało ważny system.

Chiny zakończyły pierwszy test orbitalny systemu zasilania o napięciu 400 V

Misje kosmiczne wymagają energii, co jest oczywiste. Chiny po raz pierwszy przeprowadziły testy orbitalne nowego systemu zasilania o napięciu 400 V. Próby odbyły się na pokładzie towarowego statku kosmicznego Tianzhou-10.

Projektem kierował Instytut Inżynierii Załogowych Systemów Kosmicznych działający w ramach Chińskiej Akademii Technologii Kosmicznej (CAST), znanej również jako Piąta Akademia Chińskiej Korporacji Naukowo-Technologicznej i Kosmicznej (CASC). W realizacji brały udział także inne instytuty badawcze oraz firmy z sektora prywatnego.

Dane zebrane w trakcie prób orbitalnych wykazały, że system spełnił wymagania projektowe. Ponadto zaobserwowano stabilne działanie w warunkach kosmicznych, co ma kluczowe znaczenie w dalszym etapie rozwoju i jego implementacji.

Chiny chcą wykorzystać nową technologię w misji załogowej na Księżyc

Wspomniany system zasilania o napięciu 400 V ma odegrać kluczową rolę w kolejnych misjach kosmicznych realizowanych przez Chińczyków. Państwo Środka rozważa wykorzystanie tej technologii w misji załogowej na Księżyc w roli podstawowej platformy energetycznej.

Dwa niezależne testy przeprowadzone na pokładzie statku Tianzhou-10 wykazały stabilne działanie oraz dostosowanie pod kątem trudnych warunków panujących w kosmosie. Technologia wymaga jeszcze dalszego rozwoju, ale z pewnością już teraz zapowiada się imponująco i ma szansę zostać wykorzystana w przyszłości.

Chiny chcą wysłać pierwszych tajkonautów na Księżyc jeszcze przed końcem tej dekady. Plan zakłada lot załogowy, który ma zakończyć się lądowaniem na powierzchni, najpóźniej do 2030 r. Obecnie trwają intensywne prace nad poszczególnymi elementami misji. Wśród nich jest nowy statek załogowy czy specjalny lądownik.



