Stany Zjednoczone mają obecnie najnowocześniejsze myśliwce i trwają prace nad kolejnymi maszynami. Chiny nie chcą być gorsze i również chcą wzmocnić swoje możliwości w powietrzu. Prace nad myśliwcami 6. generacji w Państwie Środka zostały przyspieszone, co potwierdza nowy raport.

Chińskie myśliwce 6. generacji na etapie testów w powietrzu

Z grudniowego raportu Departamentu Wojny USA wynika, że Chińczycy nie zwalniają, a przeciwnie. Prace nad myśliwcami 6. generacji nabierają rozpędu. Państwo Środka rozwija co najmniej dwie maszyny tego typu, które znane są pod nazwami J-36 i J-50. Na jakim etapie są te samoloty?

Chiński myśliwiec 6. generacji uchwycony podczas testów na niebie. materiał zewnętrzny

Raport Amerykanów potwierdza, że nowe myśliwce Chińczyków nie znajdują się na etapie projektowania. Samoloty biorą już udział w testach powietrznych, które wspierane są przez czołowy chiński przemysł lotniczy oraz kosmiczny. Stany Zjednoczone zauważają, że jeśli prace nie zwolnią, a nic na to nie wskazuje, to nowe maszyny będą miały zdolność operacyjną już w połowie następnej dekady.

W ostatnich miesiącach niejednokrotnie raportowano, że maszyny były widoczne na chińskim niebie. To oznacza, że ich testy rzeczywiście się odbywają i taki widok może być coraz częstszy.

Myśliwce J-36 i J-50 - co to za samoloty?

J-36 to chiński myśliwiec 6. generacji, o którym wiadomo już całkiem sporo. Konstrukcja maszyny wyróżnia się zwiększoną aerodynamiką i ponadto cechuje się lepszą ochroną przed radarami. Ponadto w maszynie umieszczono większy zbiornik na paliwo, co podnosi możliwości samolotu z zakresu misji długodystansowych.

Chińczycy w modelu J-36 umieścili również nowoczesne czujniki, które działają w tandemie z systemami opartymi na sztucznej inteligencji. Takie rozwiązania sprawia, że samoloty mogą wykonywać operacje w ramach sieci bojowej. Mówi się o tym, że taki myśliwiec mógłby na przykład dowodzić nalotem składającym się z całego roju maszyn bezzałogowych.

J-50 to drugi myśliwiec 6. generacji, o którym wiadomo znacznie mniej. Maszyna ma być przystosowana pod kątem operacji morskich i zostanie wykorzystana na lotniskowcach. Samolot jest krokiem na celu zwiększania ambicji Państwa Środka w zakresie rozwoju marynarki wojennej.

