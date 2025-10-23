Chiński program kosmiczny w ostatnich latach znacząco przyspieszył, ale Państwo Środka nie dysponuje rakietami wielokrotnego użytku, co pozwala na znaczące obniżenie kosztów lotów w kosmos. Chce to zmienić LandSpace, które pracuje nad konstrukcją podobną do Falcona 9 firmy SpaceX.

Chińskie LandSpace szykuje rakietę jak Falcon 9 firmy SpaceX

LandSpace to chińska firma, która postanowiła rzucić rękawicę SpaceX. Pracuje ona nad rakietą o nazwie Zhuque-3, która jest podobna do konstrukcji Falcon 9 Elona Muska. W tym przypadku również zdecydowano się na dwa stopnie, z których pierwszy będzie odzyskiwany.

W tym tygodniu LandSpace przeprowadziło test statyczny boostera na stanowisku startowym w strefie pilotażowej Centrum Komercyjnych Innowacji Kosmicznych Dongfeng w północno-zachodnich Chinach. Rakieta wyposażona jest w dziewięć silników (jak Falcon 9) o nazwie Tianque-12A. Przy okazji przeprowadzono próbę tankowania stopnia.

Pojazd przejdzie następnie planowaną próbę integracji pionowej, po czym powróci do strefy technicznej w celu przeprowadzenia inspekcji i konserwacji, przygotowując się do zbliżającego się startu orbitalnego i odzyskania pierwszego stopnia

Zhuque-3 to rakieta o możliwościach zbliżonych do Falcona 9

Samo podobieństwo konstrukcji to nie wszystko. Rakieta Zhuque-3 jest również bardzo zbliżona do Falcona 9 firmy SpaceX pod kątem możliwości. Silniki Tianque-12A wykorzystują ciekły metan i ciekły tlen, co jest różnicą względem konstrukcji Muska, ale będzie w stanie wynosić podobny ładunek na niską orbitę okołoziemską o masie do 18,3 t (vs 22,8 t).

LandSpace wierzy, że pierwszy lot orbitalny jego rakiety odbędzie się jeszcze w tym roku. Zhuque-3 ma 66 metrów wysokości. Dla porównania Falcon 9 jest wysoki na 70 metrów. Chińczycy opracowali także inną rakietę o nazwie Zhuque-2, ale jest to konstrukcja jednorazowego użytku. W lipcu 2023 r. odbyła ona udany lot orbitalny. Później udało się ją wystrzelić jeszcze kilka razy, ale ostatni test przeprowadzony latem 2025 r. zakończył się fiaskiem.

Warto dodać, że Zhuque-3 ma już pewne sukcesy na koncie. W zeszłym roku LandSpace udało się przeprowadzić test startu i lądowania na małej wysokości.

