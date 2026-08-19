Chiny testują wielkie skrzydło. 1,6 raza szersze niż bombowiec B-2 Spirit

W skrócie Chiny opracowują innowacyjny samolot pasażerski w technologii latającego skrzydła, który docelowo ma pomieścić ponad 800 osób dzięki integracji kadłuba ze skrzydłami.

Proponowana konstrukcja ma 43 metry długości i 85 metrów rozpiętości skrzydeł, co czyni ją 1,6 raza szerszą od bombowca B-2 Spirit. Trwają testy modelu w skali 1:52.

Nowatorska konstrukcja ma zmniejszyć opór aerodynamiczny i zwiększyć siłę nośną, co przekłada się na mniejsze zużycie energii przy prędkości przelotowej rzędu 0,8 Ma.

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Największy obecnie samolot pasażerski świata to Airbus A380, który w zależności od układu siedzeń jest w stanie zabrać od ponad 500 do nawet 853 pasażerów. Chińczycy również chcą zbudować wielką maszynę z myślą o lotach komercyjnych, ale stawiają na inne rozwiązanie. Tym jest integracja skrzydeł i kadłuba w jedną całość.

Chiny testują wielkie skrzydło 1,6 razy szersze od bombowca B-2 Spirit

Chiny również chcą zbudować wielki samolot pasażerski z myślą o możliwości transportowania nawet ponad 800 podróżnych. Jednak nie jest to typowa konstrukcja. Inżynierowie Państwa Środka zdecydowali się na wielkie skrzydło.

Wielkie skrzydło to nic innego, jak jednolita konstrukcja generująca siłę nośną. Naukowcy z Chińskiego Centrum Badań i Rozwoju Aerodynamiki (CARDC) rozpoczęli już testy rozwiązania. Na razie jest to model w skali, ale docelowo samolot ma być naprawdę wielki.

Chińczycy chcą stworzyć samolot pasażerski oparty na projekcie wielkiego skrzydła, który może być jedną z największych konstrukcji tego typu na świecie. Maszyna ma być długa na 43 metry. Natomiast rozpiętość skrzydeł sięgnie 85 metrów. To mniej więcej 1,6 razy więcej w porównaniu do amerykańskiego bombowca B-2 Spirit, który bazuje na podobnym projekcie.

Specjaliści z CARDC zbudowali model ze stali nierdzewnej w skali 1:52, co ma umożliwić zbadanie technicznych możliwości takiego rozwiązania. Makieta ma około 0,8 metra długości i rozpiętość skrzydeł 1,6 metra.

Wielki samolot pasażerski Chin oparty na wielkim skrzydle to wiele korzyści

Tego typu konstrukcja względem standardowych rozwiązań znanych z samolotów pasażerskich wnosi liczne korzyści. Takie podejście może zmniejszyć opór aerodynamiczny i zwiększyć siłę nośną generowaną przez cały samolot. To może przełożyć się na dłuższe loty oraz mniejsze zużycie energii.

Opracowany samolot ma powierzchnię referencyjną skrzydeł wynoszącą blisko 1400 metrów kwadratowych. Natomiast krawędź natarcia jest pochylona do tyłu o 37 stopni. Początkowo zakładano, że może to być maszyna dla około 250 pasażerów. Potem jednak zaczęto ją dostosowywać pod większą liczbę osób i zaproponowane rozwiązania pozwoliły przekroczyć barierę 800 pasażerów.

Zakładana prędkość przelotowa to 0,8 Ma, czyli jest zbliżona do nowoczesnych szerokokadłubowych samolotów pasażerskich. Testy modelu prowadzone w specjalnym tunelu wykazały, że maksymalny stosunek siły nośnej do oporu powietrza przy docelowej prędkości przelotowej, może spaść do około 17,6, co jest korzystnym wynikiem.



