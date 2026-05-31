Testowanie różnych materiałów na Ziemi w ekstremalnych warunkach jest trudne i dlatego nierzadko sięga się po rozwiązania oparte na symulacjach. Te jednak mogą dostarczać dane odmienne od rzeczywistych. Dlatego Chiny zdecydowały się przeprowadzić ekstremalne testy odporności materiałów głęboko pod wodą.

Rekordowy eksperyment Chin na głębokości 11 tys. metrów

Chiński projekt rozpoczął się w 2024 r. i potrwał łącznie aż 537 dni. Celem eksperymentu CSSC było przetestowanie różnych materiałów oraz powłok ochronnych w warunkach rzeczywistych na głębokości aż 11 tys. metrów. Chińczycy chcieli w ten sposób uzyskać dane związane z odpornością na korozję w jednym z najtrudniejszych środowisk naturalnych na Ziemi.

W ten sposób naukowcy uzyskali rzadkie dane w czasie rzeczywistym. Jest to z pewnością ważny krok w chińskich możliwościach w zakresie badań in-situ na głębokich wodach morskich.

Naukowcy w trakcie eksperymentu wykorzystali wiele kategorii materiałów. Wśród nich znalazły się metale żelazne i nieżelazne, powłoki funkcjonalne, elementy anod protektorowych czy niemetaliczne materiały wypornościowe.

Chiński eksperyment wykazał odporność materiałów na zniszczenia

Wszystkie testowane materiały zostały już wstępnie zbadane. Na części z nich widać oznaki niszczenia, a na innych nie.

Wiele powłok już zaczęło się łuszczyć, a niektóre nadal pozostają nienaruszone. Przeprowadzimy dalszą, szczegółową analizę w laboratorium, aby wyciągnąć bardziej jednoznaczne wnioski

Materiały zostały wystawione na bardzo trudne warunki. Były to m.in. wysokie ciśnienie i zasolenie, niski poziom tlenu czy niskie temperatury. Chiny wierzą, że dokładne zbadanie próbek pozwoli w przyszłości na lepszy dobór materiałów do budowy urządzeń głębinowych, które będą pracować w bardzo trudnych warunkach.

Przy okazji projekt ma także "efekt uboczny". Chińczycy w ten sposób zdołali opracować pewne powłoki ochronne, które znajdą zastosowanie w systemach wydobycia ropy naftowej i górnictwa głębinowego.





