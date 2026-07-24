Chiny zbudowały największy transportowiec samochodów z fotowoltaiką

W skrócie Chińska stocznia dostarczyła Korei Południowej największy na świecie transportowiec samochodów, zdolny pomieścić 10,8 tys. pojazdów na 14 pokładach.

Statek o długości 230 metrów wyposażono w system zasilania słonecznego, który generuje 200 kW mocy i wspomaga efektywność energetyczną jednostki.

Pojazd wykorzystuje dwupaliwowy napęd zasilany olejem opałowym oraz LNG, co w połączeniu z fotowoltaiką czyni go najbardziej energooszczędnym w swojej klasie.

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Chińskie stocznie słyną z budowy wielkich statków na potrzeby transportu. We wtorek oddano w ręce klienta największy transportowiec samochodów zdolny do przewozu ponad 10 tys. aut, który wyposażono w system zasilania słonecznego.

Największy transportowiec samochodów z systemem zasilania słonecznego

Wielki statek został dostarczony do południowokoreańskiego Korea Ocean Business Corporation (KOBC) we wtorek i ma obsługiwać globalne trasy żeglugowe dla Hyundai Glovis, które łączą Azję, Azję Południowo-Wschodnią, Amerykę Północną oraz Europę.

Nowy transportowiec typu Pure Car and Truck Carrier (PCTC) jest w rzeczywistości już czwartą jednostką o tej wielkości dostarczoną do klientów. Jednak po raz pierwszy w statku zdecydowano się na umieszczenie systemu zasilania słonecznego.

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System statku jest w stanie wytwarzać nawet 200 kilowatów energii elektrycznej w szczytowym momencie i generuje około 1000 kilowatogodzin energii elektrycznej dziennie przy 5,5 do 7 godzin dostępu do światła słonecznego. W rzeczywistości jest to rozwiązanie wspomagające, a nie główny napęd, ale pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz polepsza efektywność energetyczną jednostki.

Wielki transportowiec Chin wykorzystuje dwupaliwowy układ napędowy, który zasilany jest olejem opałowym oraz LNG. Producent twierdzi, że dodatkowy system oparty na energii słonecznej sprawia, że statek jest najbardziej energooszczędnym w swojej klasie.

Ogromny statek Chińczyków może transportować 10,8 tys. aut

Jednostka jest ogromna. Statek ma 230 metrów długości oraz 40 metrów szerokości. Zanurzenie to 10,5 metra. Transportowiec ma 14 pokładów dla pojazdów, z czego dziewięć jest stałych, a pięć regulowanych. Pojemność całkowita to aż 10,8 tys. samochodów.

Elastyczna konfiguracja sprawia, że statek może przewozić nie tylko samochody osobowe, ale także naczepy czy ciężarówki. Ponadto spełnia wymagania dla transportu wybranych ładunków niebezpiecznych, które objęte są przez Międzynarodowy Morski Kodeks Towarów Niebezpiecznych (IMDG).

Jednostka została zaprojektowana przez stocznię GSI we współpracy z Szanghajskim Instytutem Projektowania i Badań Statków Handlowych. Ponadto statek uzyskał atesty, które dopuszczają żeglugę po całym świecie.



