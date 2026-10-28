Cinobo wchodzi do Polski. Znamy ceny subskrypcji

W skrócie Grecka platforma streamingowa Cinobo zadebiutuje w Polsce 3 listopada, oferując na start dostęp do biblioteki zawierającej blisko 1000 filmów oraz seriali.

Miesięczny koszt subskrypcji Cinobo wynosi 29,99 zł, natomiast w opcji rocznej cena ta spada do 23,99 zł za miesiąc.

Użytkownicy mogą skorzystać z siedmiodniowego okresu próbnego, a specjalna oferta pozwala na uzyskanie miesiąca bezpłatnego dostępu po odpowiedzi na konkursowe pytanie.

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Do Polski wchodzi kolejna platforma streamingowa. Tym razem jest to greckie Cinobo, które na naszym rynku działać na początku przyszłego miesiąca. Zobaczmy sobie najpierw ceny subskrypcji.

Polskie ceny subskrypcji Cinobo i darmowy dostęp na start

Platforma Cinobo w Polsce będzie dostępna w ramach jednego abonamentu. Jego cena została ustalona na poziomie 29,99 złotych/miesiąc. Dla porównania Netflix dostępny jest od 37 złotych (pakiet podstawowy).

Klienci decydujący się na subskrypcję roczną mogą liczyć na oszczędności. Wtedy jeden miesiąc kosztuje 23,99 złotych. Ponadto Cinobo dla nowych użytkowników przygotowało bezpłatny okres próbny. Po rejestracji będzie można uzyskać dostęp do zawartości przez siedem dni bez opłat.

Ponadto na stronie cinobo.pl znajduje się specjalna oferta. Wystarczy tylko udzielić odpowiedzi na pytanie związane z brakami w polskich serwisach streamingowych. W ten sposób można uzyskać darmowy dostęp do platformy przez miesiąc.

Kiedy premiera Cinobo w Polsce i co z zawartością

Polska premiera Cinobo została zaplanowana na 3 listopada. W ramach oferty na start w platformie będzie dostępnych blisko 1000 filmów oraz seriali. Cała zawartość będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

Cinobo stawia na treści związane z kinem autorskim oraz niezależnym i festiwalowym. Pełny katalog dostępnych produkcji mamy poznać 3 listopada. Ponadto całość działa w bardzo ciekawym modelu łączącym streaming z kinami.

"Stworzyliśmy platformę, która zaciera granicę między streamingiem a kinowym doświadczeniem. Pokazujemy produkcje z całego świata, które łamią schematy i wzbudzają emocje. Łączymy sztukę z rozrywką na najwyższym poziomie. W ramach subskrypcji dajemy bezpłatne bilety do kina w ramach programu Cinobo Pass. Bo subskrypcja może dawać więcej niż dostęp do filmów. Może być głosem oddanym na kulturę kinową, którą chcesz wspierać" - czytamy na stronie Cinobo.

Ponadto platforma stawia na społeczność. Dlatego zachęca do dzielenia się opiniami oraz recenzjami.