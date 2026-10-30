Cloud Rebuild. Nowe narzędzie do odtwarzania Windows 11 z chmury

W skrócie Microsoft wprowadza Cloud Rebuild, nowe narzędzie do reinstalacji systemu Windows 11 bezpośrednio z chmury bez konieczności użycia fizycznych nośników USB.

Funkcja Cloud Rebuild umożliwia pobranie świeżej kopii systemu oraz niezbędnych sterowników z usługi Windows Update, nawet gdy komputer nie jest w stanie przeprowadzić rozruchu.

Nowe narzędzie zostało zintegrowane z systemem w ramach opcjonalnej aktualizacji KB5127936 i wkrótce trafi do wszystkich użytkowników wraz z kolejnymi wydaniami Windows 11.

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Microsoft jakiś czas temu poszedł z duchem czasu i wprowadził możliwość odtwarzania systemu operacyjnego z chmury. W ten sposób można uruchomić Windows 11 na komputerze bez fizycznych nośników. Gigant z Redmond teraz poszedł o krok dalej i stworzył nowe narzędzie o nazwie Cloud Rebuild.

Cloud Rebuild pozwala odtworzyć Windows 11 bez fizycznych nośników

Cloud Rebuild to nowe narzędzie, które przed użytkownikami systemu Windows 11 otwiera zupełnie nowe możliwości. Microsoft opisuje nową funkcję w następujący sposób.

"Cloud Rebuild w systemie Windows 11 to nowa funkcja odzyskiwania systemu, która pozwala na całkowitą reinstalację systemu operacyjnego oraz pobranie brakujących sterowników bezpośrednio z chmury (z usługi Windows Update), bez potrzeby korzystania z fizycznego nośnika USB ani uszkodzonych plików lokalnych" - wyjaśnia Microsoft. Jak to działa?

W pierwszej kolejności Cloud Rebuild umożliwia pobranie świeżej instalacji systemu Windows 11 z chmury. Wraz z odpowiednimi dla danego komputera sterownikami. Następnie rozpoczyna się próba odtworzenia oprogramowania, co wymaga stałego źródła zasilania.

Cloud Rebuild z Windows 11 można uruchomić po awarii

Jedną z największych zalet nowego narzędzia jest możliwość uruchomienia Cloud Rebuild po awarii komputera. Nawet wtedy, gdy maszyna nie może przeprowadzić zwykłego rozruchu. Funkcja jest również dostępna z poziomu ustawień systemu i odzyskiwania.

Warto dodać, że nowe narzędzie zostało zintegrowane z okienkami wraz z aktualizacją KB5127936. Jest to ostatnie uaktualnienie opcjonalne dla Windows 11, które można pobrać za wyrażeniem zgody użytkownika.

To oznacza, że Cloud Rebuild zapewne w niedługim czasie zostanie udostępnione już dla wszystkich zgodnych komputerów i nastąpi to wraz z jedną z najbliższych aktualizacji dla Windows 11. Zapewne wydanej najpóźniej w listopadzie.