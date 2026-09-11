Co oznaczają kolory na liczniku prądu? Czerwony zwiastuje kłopoty

Spis treści: Co oznacza kolor diody na liczniku prądu? Czerwone światło na liczniku prądu. Kiedy zwiastuje kłopoty? Co zrobić, gdy czerwona dioda na liczniku świeci stałym światłem?

Co oznacza kolor diody na liczniku prądu?

Licznik prądu jest wyposażony w diodę, która informuje o aktualnym stanie urządzenia. W niektórych przypadkach, świecąca lampka może stanowić ostrzeżenie przed awarią. Wszystko zależy od koloru, który aktualnie przybiera:

zielony kolor - urządzenie pracuje prawidłowo;

pomarańczowy lub żółty kolor - urządzenie wykryło nieprawidłowość w instalacji elektrycznej (na przykład brak jednej z faz), a w przypadku liczników przedpłaconych - oznacza to, że środki prawie się wyczerpały;

czerwony kolor - jeśli dioda świeci stale, to może wskazywać na błąd urządzenia, usterkę techniczną lub tryb awaryjny.

Ważne jest to, że poszczególne kolory i szczegóły dotyczące sygnalizacji mogą różnić się w zależności od producenta i modelu danego licznika.

Czerwone światło na liczniku prądu. Kiedy zwiastuje kłopoty?

Warto wiedzieć, że czerwone światełko na liczniku prądu wcale nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z awarią. W tym przypadku istotne okazuje się to, czy dioda miga czy świeci światłem ciągłym.

Migająca na czerwono dioda (z częstotliwością raz na kilka-kilkanaście sekund) to wskaźnik impulsowy. Każde "mignięcie" wskazuje na pobór określonej ilości energii. W większości przypadków jest to normalna sytuacja i raczej nie powinna wzbudzać naszego niepokoju, chyba że dioda mruga przy całkowicie odłączonych sprzętach i obwodach elektrycznych. Wówczas może to świadczyć o upływie prądu lub błędnie podłączonej instalacji.

Z kolei jeśli dioda na liczniku prądu świeci stałym, czerwonym światłem, to wtedy jest to sygnał, że mogło dojść do awarii urządzenia, usterki zasilania lub przekroczenia mocy umownej.

Co zrobić, gdy czerwona dioda na liczniku świeci stałym światłem?

Świecąca stale na czerwono dioda na liczniku może świadczyć o awarii. W takim przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się ze swoim operatorem, by zgłosić zaistniałą sytuację. Możemy również zadzwonić na numer alarmowy 991, który połączy nas z pogotowiem energetycznym.

Należy pamiętać, by nie przeprowadzać żadnych napraw na własną rękę. Ewentualne naruszenie plomb na liczniku energii może skończyć się karą finansową. W skrajnych przypadkach grzywny sięgają nawet kilku tysięcy złotych.

Z tego względu zdecydowanie lepiej jest powierzyć wykonanie naprawy technikowi. Warto wiedzieć, że w większości sytuacji wymiana wadliwego licznika prądu jest bezpłatna.



