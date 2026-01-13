Smartfony to zdecydowanie najpopularniejsze urządzenia na rynku elektroniki, które corocznie sprzedają się w setkach milionów sztuk. Counterpoint Research podsumowało 2025 r. i lider mógł być tylko jeden. Jest nim Apple.

Apple liderem rynku smartfonów w 2025 roku

Firma Counterpoint Research podsumowała dostawy smartfonów na rynek w ujęciu globalnym za 2025 r. i z raportu wynika, że cała branża odnotowała 2 proc. wzrost w skali rok/rok. Jednak największy z nich przypadł firmie Apple.

Z raportu wynika, że Apple w 2025 r. odnotowało 10 proc. wzrost w dostawach. Do tego stopnia, że 20 proc. wszystkich smartfonów dostarczonych na rynek to iPhone'y. To pozwoliło gigantowi zachować miejsce lidera.

Za sukces Apple odpowiadają nie tylko zeszłoroczne smartfony z rodziny iPhone 17, ale także poprzednie modele z serii 16. To one napędzały dużą sprzedaż przez większość 2025 r. Do tego stopnia, że co piątym telefonem było urządzenie z iOS.

Wzrost Apple w 2025 r. był napędzany przez rosnącą obecność firmy i rosnący popyt na rynkach wschodzących i średniej wielkości, wspierany przez mocniejszy asortyment produktów

"Seria iPhone 17 zyskała znaczną popularność w czwartym kwartale po udanej premierze, podczas gdy iPhone 16 nadal radził sobie wyjątkowo dobrze w Japonii, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej" - dodaje analityk.

Na podium rynku smartfonów Samsung i Xiaomi

Na drugim miejscu plasuje się Samsung, który w 2025 r. również zaliczył wzrost sprzedaży o 5 proc. To pozwoliło zachować drugą pozycję na podium z udziałem 19 proc. Counterpoint Research zwraca uwagę na lepszą sprzedaż tańszych telefonów z serii Galaxy A oraz stabilne zainteresowanie Galaxy S i Z.

Natomiast trzecie miejsce na podium zajmuje niezmiennie Xiaomi z 13 proc. Taki sam udział chiński producent miał w 2024 r. W pierwszej piątce plasują się także firmy Vivo oraz Oppo.

Counterpoint Research zwraca też uwagę na duże wzrosty, które odnotowały firmy Google (25 proc.) oraz Nothing (33 proc.). Choć nie pozwoliło im to na wejście do pierwszej piątki, tak pną się do góry.

