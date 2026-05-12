CPK chce przyspieszyć prace nad ważnym fragmentem nowej linii kolejowej Y

W skrócie CPK planuje zrealizować fragment linii kolejowej Y do Wrocławia wcześniej niż pierwotnie przewidywano.

Koncepcja zakłada przyspieszenie prac na odcinku Sieradz – Czernica Wrocławska, co może poprawić połączenie Warszawa – Wrocław już przed 2035 rokiem.

Oddawanie wybranych odcinków linii Y do użytku ma nastąpić sukcesywnie, jeszcze przed zakończeniem całej inwestycji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Kolej Dużych Prędkości to bardzo ambitny plan, który zakłada m.in. zbudowanie zupełnie nowego szlaku dla pociągów. Linia kolejowa Y ma połączyć cztery z pięciu największych miast w Polsce i znacząco skrócić czas podróży pociągami. Spółka CPK chce wprowadzić pewne zmiany, które pozwolą na przyspieszenie prac nad jednym z odcinków.

CPK chce przyspieszyć prace nad odnogą linii kolejowej Y do Wrocławia

Dotychczasowy harmonogram CPK zakłada w pierwszej kolejności zbudowanie odcinka łączącego Łódź z Warszawą, na którym znajdzie się nowe lotnisko Port Polska. Ponadto powstaną dwie nitki. Jedna do Poznania, a druga do Wrocławia. Spółka chce przyspieszenia prac nad tą drugą.

Rąbka tajemnicy na temat planów spółki CPK uchylił Piotr Rachwalski, członek zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny ds. kolei w wypowiedzi dla serwisu rynek-kolejowy.pl.

Tak, pracujemy nad tym, żeby przyspieszyć pracę na linii Y. Szczególnie mam na myśli odcinek Sieradz – Czernica Wrocławska, podzielony na dwie części: Sieradz – Kępno i Kępno – Czernica Wrocławska -

Skąd taki pomysł? Pozostałe odcinki linii kolejowej Y mają obecnie jakieś alternatywy, które umożliwiają dotarcie do większych miast Polski, choć oczywiście w dłuższym czasie. Natomiast fragment od Sieradza do Kępna jest kluczowy, bo pozwoli skrócić podróż z Warszawy do Wrocławia o godzinę.

Zbudowanie tego odcinka linii kolejowej Y przed 2035 r. pozwoli poprawić rozkład jazdy na trasie Warszawa - Wrocław oraz usprawnić ofertę przewozową. Pierwsze przetargi mogą zostać ogłoszone już w przyszłym roku, choć wcześniejszy plan zakładał to na 2028 r.

Odcinki linii kolejowej Y mają być oddawane do użytku przed końcem inwestycji

CPK już wcześniej informowało, że plany budowy linii kolejowej Y zakładają oddawanie fragmentów trasy do użytku jeszcze przed skończeniem całej inwestycji, co pozwoli na sukcesywną poprawę warunków na polskich torach.

W pierwszej kolejności ma być gotowy odcinek Warszawa - Port Polska - Łódź, którego uruchomienie zakłada się na 2032 r. Nitki do Poznania i Wrocławia powinny być w pełni gotowe trzy lata później. Trudno powiedzieć, jak przyspieszenie prac nad pewnymi odcinkami przyspieszy oddawanie fragmentów do stolicy Dolnego Śląska. Przyznaje to sam Piotr Rachwalski, który stwierdził, że trudno to oszacować. Jednak zwraca uwagę, że każdy miesiąc ma tu wielkie znaczenie.

"Wydarzenia": Pociągi dalekobieżne bez monopolu Intercity. Nowy minister zapowiada zmiany Polsat News Polsat News