Pod koniec 2025 r. PKP Intercity ogłosiło, że chce kupić superszybkie pociągi dla prędkości ponad 300 km/h. Podobne jednostki planuje nabyć CPK i w tym celu stworzono spółkę Port Polska.KDP, która wystosowała już stosowne RFI z zapytaniem do rynku. Jakie pojazdy brane są pod uwagę?

CPK bierze pod uwagę pociągi KDP jeżdżące z prędkością nawet 350 km/h

Do informacji związanych z planami CPK i RFI wystosowanego przez Port Polska.KDP dotarł serwis rynek-kolejowy.pl, gdzie znaleziono ciekawe szczegóły. Co ważne, spółka może nie poprzestać na pociągach dla prędkości co najmniej 320 km/h (podobne chce kupić PKP Intercity) i bierze pod uwagę nawet szybsze jednostki.

W RFI spółki Port Polska.KDP zakłada się zakup pociągów, które będą mogły jeździć nawet z prędkością 350 km/h. Przy okazji dowiadujemy się, że składy nie mogą być dłuższe od 202 metrów i wszystkie ich drzwi muszą mieścić się na peronach.

Superszybkie pociągi mają oferować co najmniej 450 miejsc dla pasażerów (w przypadku składów dla PKP Intercity zakłada się nie mniej niż 402 miejsca siedzące) i 15-20 proc. z nich będą należeć do klasy 1. Koniecznym elementem wyposażenia jest także strefa gastronomiczna z pełnoprawną kuchnią i 10-12 miejscami do siedzenia.

CPK zakłada również różne udogodnienia. W pociągach mają znaleźć się m.in. strefy dla rodziców z dziećmi w postaci miejsc ze stolikami, uchwyty do przewożenia rowerów czy toaleta z przewijakiem oraz co najmniej dwa miejsca na wózki dziecięce.

Pool taborowy Port Polska.KDP zakłada zakup nawet kilkudziesięciu pociągów

CPK w ramach poolu taborowego chce kupić co najmniej 40 pociągów KDP (z opcją do 60 sztuk) dla prędkości ponad 300 km/h. Stosowny przetarg powinien zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Gdzie zobaczymy takie składy?

Superszybkie pociągi KDP mają kursować na nowej linii kolejowej Y, która połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce. Pierwszym odcinkiem oddanym do użytku ma być trasa Warszawa - lotnisko Port Polska - Łódź, co ma nastąpić w 2032 r. Odnogi do Poznania i Wrocławia będą gotowe trzy lata później.

Poza tym CPK kupi 40 wolniejszych pociągów dla prędkości do 250 i 200 km/h. Wśród nich są jednostki AeroExpress, które mają wozić pasażerów do nowego lotniska.





