CPK i superszybkie pociągi KDP dla prędkości 300 km/h. Zapadła decyzja

W skrócie Spółka Port Polska.KDP rezygnuje z zakupu pociągów dużych prędkości rozwijających ponad 300 km/h na rzecz składów poruszających się z prędkością do 200 km/h.

Decyzję o zmianie strategii zakupowej taboru potwierdził wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, wskazując na konieczność posiadania pociągów szybkorotujących.

Zadanie zakupu superszybkich pociągów zostało przekazane PKP Intercity, które pod koniec 2025 roku ogłosiło przetarg na co najmniej 20 takich składów z opcją rozszerzenia.

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CPK to nie tylko nowe lotnisko Port Polska. Spółka ma również odpowiadać za budowę nowych linii dla Kolei Dużych Prędkości oraz zakupi nowe pociągi, które następnie zostaną wypuszczone na nowe tory. Okazuje się jednak, że najszybszych składów dla prędkości ponad 300 km/h nie kupi. Skąd ta zmiana?

CPK nie kupi szybkich pociągów KDP dla prędkości ponad 300 km/h

CPK niedawno powołało do życia spółkę Port Polska.KDP, która ma odpowiadać za pool taborowy. Pierwotny plan zakładał, że zakupi trzy różne klasy pociągów. Miały to być składy KPD dla prędkości ponad 300 km/h oraz wolniejsze AeroExpress i RegioExpress. Ostatecznie plany uległy zmianie.

Informację potwierdził wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, który pełni rolę pełnomocnika rządu ds. CPK. Pool taborowy w ramach spółki Port Polska.KDP jednak nie pozyska pociągów dużych prędkości i skupi się na pojazdach dla prędkości do 200 km/h.

Zakomunikowałem spółce, że kierujemy się z poolem w stronę taboru do 200 km/, taboru bardziej RegioExspresowego, a rezygnujemy z taboru dużych prędkości, bo tabor dużych prędkości zapewni nam kontrakt PKP Intercity

"Potrzebujemy taboru, który jest taborem szybkorotującym, czyli z możliwością wysokiego wykorzystania i w obsłudze lotniska, i w obsłudze pod Szczecinem, Wrocławiem czy Gdańskiem" - wyjaśnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Superszybkie pociągi KDP kupi PKP Intercity

Zmiany w planach zakupowych CPK nie oznaczają jednak, że całkowicie zrezygnowano z zakupu składów KDP dla prędkości ponad 300 km/h. Zadanie to po prostu powierzono PKP Intercity, które stosowny przetarg ogłosiło pod koniec 2025 r.

PKP Intercity otrzymało propozycje od czterech oferentów i wszyscy z nich przeszli do kolejnego etapu. To oznacza, że do podjęcia konkretnych decyzji i podpisania umów jest jeszcze daleko. Wśród dostawców jest konsorcjum PESA Bydgoszcz S.A. i Hitachi Rail. Pozostali to podmioty wyłącznie zagraniczni.

PKP Intercity chce kupić co najmniej 20 pociągów dla prędkości ponad 300 km/h, które w pierwszej kolejności pojadą po nowej linii kolejowej Y. W ramach zamówienia rozszerzonego może pozyskać 35 dodatkowych składów.