Pierwszy przetarg na pociągi dla Kolei Dużych Prędkości mających jeździć z prędkością ponad 300 km/h został ogłoszony przez PKP Intercity pod koniec grudnia. Podobne pojazdy pozyska także CPK. Na tym jednak nie koniec, bo w ramach poolu taborowego zostaną kupione także pojazdy dla mniejszych prędkości i spółka wierzy, że pozwoli to wspomóc polskich przewoźników.

CPK kupi pojazdy KDP dla ponad 300 km/h i inne pociągi

CPK w ramach poolu taborowego ma w planach zakup różnych pociągów. Będą to nie tylko superszybkie pojazdy dla prędkości ponad 300 km/h, na które przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Spółka pozyska też składy dla prędkości do 200 i 250 km/h. Potwierdza to Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że PKP Intercity ogłosiło przetarg na pierwszą partię składów KDP, jednak nie zabezpiecza to w pełni potrzeb taborowych. W dialogu z PKP Intercity planujemy realizację projektu poolu taborowego

Pełnomocnik rządu ds. CPK wyjaśnia, skąd pomysł na zakup pociągów dla mniejszych prędkości. Wynika to z faktu, że do jazdy z prędkością ponad 300 km/h początkowo będzie przystosowana tylko nowa linia Y łącząca cztery z pięciu największych miast w Polsce. Pozostałe szlaki umożliwią jazdę z mniejszą prędkością i przykładem może być modernizowana CMK.

"Ma to uzasadnienie, ponieważ będziemy mieli infrastrukturę dostosowaną do takich prędkości. Przykładem może być pokazywany niedawno wariant inwestorski przez Iłżę oraz Centralna Magistrala Kolejowa" - wyjaśnia Maciej Lasek.

Pool taborowy CPK wspomoże polskich przewoźników

Lasek wyjaśnia, że nie należy zapominać o pozostałych trasach i stąd takie zróżnicowanie w poolu taborowym CPK.

Pasażerowie muszą mieć możliwość dotarcia do sieci kolei dużych prędkości. Wspólny pool taborowy umożliwi zakup większej liczby pociągów po niższej cenie, uprości serwisowanie i pozwoli na stworzenie jednego zaplecza technicznego

Pool taborowy CPK ma wspomóc lokalnych przewoźników. Analiza wykazała, że będzie to nie tylko PKP Intercity, ale też na przykład Polregio. Spółka planuje ogłosić pierwsze przetargi na nowe pociągi jeszcze w tym roku.

Z dotychczasowych informacji wynika, że CPK planuje kupić 40 superszybkich pociągów oraz 40 jednostek dla mniejszych prędkości. W przypadku tych drugich mowa jest o 16 składach do obsługi ekspresów lotniskowych oraz 24 pojazdach kategorii Regio Express.

